Eminevim 2026’nın ilk tapu teslim töreninde üyeleriyle buluştu: 'Teslimat sayısı 420 bini geçti'

Tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lideri Eminevim, 2026 yılının ilk günlerinde üyeleriyle özel bir organizasyonda bir araya geldi.

Şirket, ev, araç ve iş yeri sahibi olma hakkı kazanan üyeleri için temsili bir tapu teslim töreni düzenledi. Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün’ün de katıldığı törende, teslimat sürecini başarıyla tamamlayan üyelere sertifikaları takdim edildi.

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen hediye çekilişi katılımcılara heyecanlı anlar yaşatırken, ailelerin çocukları için kurulan özel oyun alanı renkli görüntülere sahne oldu.

420 BİNİ AŞKIN TESLİMAT

Törende kürsüye çıkan Eminevim Genel Müdürü Dr. Murat Ayyıldız, konuşmasına şirketin kurucusu merhum A. Emin Üstün'ü rahmetle anarak başladı. Sektörün yıllar içindeki istikrarlı büyümesine dikkat çeken Ayyıldız, ülke ekonomisine sağladıkları katkıyı şu sözlerle ifade etti: “Kuruluşumuzdan bu yana 420 bini aşkın teslimatla yüz binlerce ailenin ev, araç ve iş yeri sahibi olmasına aracılık ederek ülke ekonomisine güçlü bir katkı sağladık.”

Ayyıldız, şirketin temel prensiplerine vurgu yaparak, “Eminevim ismini taşırken, ‘emin’ olmanın getirdiği sorumluluğu her kararımızda gözetiyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana bir gün bile taviz vermeden uyguladığımız ‘tam zamanında teslimat’ ilkemiz, bugün ulaştığımız noktayı mümkün kılan en güçlü dayanaklardan biri oldu.” şeklinde konuştu.

"AYNI TUTKUYLA YOLA DEVAM"

2026 yılı hedeflerine de değinen Dr. Murat Ayyıldız, sektördeki liderliklerini sürdüreceklerini ve daha fazla ailenin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüreceklerini belirtti. Törene katılan tüm üyelere teşekkür eden Ayyıldız, sözlerini şöyle noktaladı: "Yeni yılda da aynı kararlılıkla, aynı tutkuyla yolumuza devam edeceğiz. Her bir üyemiz bizim için değerli ve onların memnuniyeti bizim en büyük motivasyonumuz"