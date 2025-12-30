Eminevim'in kurucusu A. Emin Üstün dualarla anıldı

Türkiye ekonomisine kazandırdığı özgün modelle bir sektörün doğuşuna öncülük eden iş insanı A. Emin Üstün, vefatının yıl dönümünde sevenleri ve sektör temsilcileri tarafından İstanbul'da düzenlenen özel bir programla yad edildi.

Tasarruf finansman sektörünü kurarak ülke ekonomisine kazandıran ve Eminevim’in temellerini atan A. Emin Üstün, vefatının 6. seneidevriyesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde anıldı.

Akşam namazını müteakip başlayan anma programına katılım yoğun oldu. Değerli iş insanının hatırasını yaşatmak ve sektöre kazandırdığı vizyonu hatırlamak amacıyla bir araya gelen kalabalık, gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi ve merhum Üstün için dualar etti.

160 ŞUBE VE 3 BİN ÇALIŞANLA YAŞAYAN MİRAS

Türkiye’de tasarruf finansmanı sistemini hayata geçiren A. Emin Üstün’ün kurucusu olduğu Eminevim, onun bıraktığı vizyonla büyümeye devam ediyor. Anma programında, Üstün'ün sektöre ve ekonomiye katkıları bir kez daha vurgulandı.

Bugün 160’tan fazla şubesi ve 3 bine yakın çalışanıyla faaliyet gösteren şirket, kurucusunun belirlediği ilkeler doğrultusunda sektördeki öncü konumunu koruyarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

