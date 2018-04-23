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Emisyon skandalı Robert Bosch'un peşini bırakmıyor

Alman savcıları, Stuttgart savcılığına bağlı olarak Fiat, Ford, General Motors ve Hyundai ile yapılan anlaşmalara katılmayı kabul ettikleri gerekçesiyle oto tedarikçisi Robert Bosch`a yönelik soruşturmayı genişletme kararı aldı.

Emisyon skandalı Robert Bosch'un peşini bırakmıyor

Haftalık Alman der Spiegel'de yer alan habere göre, savcıların Bosch'un bu otomobil üreticilerine yasa dışı emisyon kontrol yazılımı sağladığından şüphelendiği ifade edildi. Savcılık, Bosch ve dört otomobil üreticisi ile ilgili ön soruşturma başlattığını doğruladı, ancak ayrıntı vermedi. 
 
Büro sözcüsü, konuyla ilgili herhangi bir resmi soruşturma başlatmamış olduklarını söyledi. Savcılığın ofisi, VW'nin ABD'deki dizel test-hile skandalının patlak verdiği 2015 yılında Bosch'un Volkswagen (VW) ile yaptığı salımlarla ilgili bir soruşturma başlatmıştı. Daha sonra, VW’nin birinci sınıf birimi Audi ve Chyrsler’de Daimler’de iddia edilen emisyon düzensizlikleri ile ilgili şüpheli katılımı ile ilgili olarak ayrı araştırmalar başlatılmıştı.
 
Bosch, soruşturmaların ayrıntılarını yorumlayamayacağını açıkladı. Yapılan açıklama, "Dizel yazılımın çok ciddi bir şekilde manipüle edildiğine dair suçlamalarda bulunuyoruz" denilirken, ilgili makamlarla tam işbirliği içinde olduklarını da belirtildi.

Etiketler; #Robert Bosch #Emisyon skandalı #stuttgart #fiat #ford #General Motors #Hyundai
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