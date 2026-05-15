Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Emlak Katılım, 2026 yılının ilk çeyreğinde aktif büyüklüğünü 431 milyar liraya, net kârını ise 5.8 milyar liraya yükseltti. Sektördeki pazar payını hızla genişleten banka, aynı dönemde Emlak Katılım Tasarruf Finansman şirketi aracılığıyla on binlerce yeni sözleşmeye imza atarak konut ve araç teslimatlarını da artırdı.

Banka, katılım finans ilkeleri doğrultusunda faaliyet alanlarını genişleterek yılın ilk üç ayında mali yapısını güçlendirdi. Etkin bilanço yönetimi ve verimlilik odaklı stratejiler uygulayan kurum, sürdürülebilir büyüme vizyonuyla Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteğini yukarı taşıdı.

ÜLKE EKONOMİSİNE 314 MİLYAR TL

Finansal verilere göre kurum, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ülke ekonomisine sağladığı kaynağı yüzde 91 oranında artırarak 314 milyar TL seviyesine ulaştırdı. Bankanın net kârı yüzde 10'luk bir artışla 5.8 milyar TL olarak gerçekleşirken, aktif büyüklüğü de yüzde 75 yükselişle 431 milyar TL’ye çıktı. Toplanan fon miktarında yüzde 89'luk artış kaydedildi ve bu rakam 331 milyar TL oldu. Emlak Katılım'ın kullandırılan fon büyümesi aynı dönem içinde yüzde 103 düzeyinde hesaplandı. Sektördeki konumunu yüzde 18,89 sermaye yeterliliği oranı ile destekleyen banka, etkin risk yönetimi ve istikrarlı operasyonel faaliyetlerinin bir sonucu olarak 2026 yılının ilk çeyreğinde özkaynak kârlılığını yüzde 66 seviyesinde tamamladı.

SUKUK PİYASASINDA YÜZDE 127’LİK ARTIŞ

Yurt içi piyasalardaki ihraç işlemleri de ilk çeyrek raporuna yansıdı. Bankanın ihraç ettiği kira sertifikası (sukuk) hacmi, önceki yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 127 oranında büyüyerek 10.5 milyar TL'ye ulaştı. Ayrıca 2026'nın ilk üç ayında kurum aracılığıyla gerçekleştirilen şirket sukuku ihracı 6.3 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Dolaşımda bulunan 11,1 milyar TL tutarındaki sukuk bakiyesiyle banka, bu alanda yüzde 17’lik pazar payı elde ederek pazar liderleri arasına girdi.

ON BİNLERCE KİŞİYE EV VE ARAÇ TESLİMATI

Bankanın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman şirketi üzerinden yürütülen ev ve araç teslimatları hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların yoğun talebiyle her ay ivme kazanan şirket bünyesinde kısa süre içinde on binlerce sözleşme imzalandı.

Kayıtlara geçen bu istikrarlı büyüme, tasarruf finansman modeline duyulan güvenin ve sektöre yönelik beklentilerin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Müşteriler, Türkiye genelinde hizmet veren tüm Emlak Katılım şubeleri üzerinden bu hizmete ve tasarruf finansman çözümlerine hızlı bir şekilde erişim sağlayabiliyor.