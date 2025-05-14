Emlak Katılım’dan 2025’e güçlü başlangıç

Emlak Katılım, 2025 yılının ilk çeyreğinde finansal performansını önemli ölçüde artırarak dikkat çekici büyüme oranlarına ulaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde ülke ekonomisine sağladığı kaynak tutarı yüzde 67 artışla 164 milyar liraya yükseldi.

Bankanın aktif büyüklüğü 246 milyar liraya, topladığı fonlar ise 175 milyar liraya ulaştı. Kullandırılan fonlarda yüzde 75’lik büyüme kaydeden Emlak Katılım, yüzde 1,05 seviyesindeki takibe dönüşüm oranı ve yüzde 22,76’lık sermaye yeterliliği oranıyla finansal istikrarını sürdürdü.

2025 ilk çeyrek verilerine göre banka, güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimi sayesinde özkaynak kârlılığını yüzde 100 seviyesine taşıdı.

Katılım finans ilkelerine bağlı kalınarak yürütülen sürdürülebilir finansman faaliyetlerine devam eden Emlak Katılım, aynı zamanda girişimcileri destekleyen şirketlerin sukuk ihraçlarına da aracılık etmeyi sürdürdü. Bu kapsamda, yılın ilk çeyreğinde 4,3 milyar lira tutarında şirket sukuku ihracı gerçekleştiren banka, toplam 10,6 milyar liralık sukuk bakiyesi ve yüzde 34’lük pazar payıyla sektördeki liderliğini korudu.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) alınan yetkiyle bireysel portföy saklama hizmetine başlayan Emlak Katılım, bu adımıyla yatırımcı güvenini artırmayı ve katılım esaslı sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Müşteri odaklı finansman stratejisi kapsamında kurumsal şube yapılanmasına da hız veren banka, İstanbul’da Avrupa Kurumsal Şube ve Merkez Kurumsal Şube, Ankara’da ise Başkent Kurumsal Şube açılışlarını gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 112 şubeye ulaşan Emlak Katılım, kurumsal müşterilere özel çözümler sunmayı sürdürüyor.