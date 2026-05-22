Emlak Konut'un ilk uluslararası sukuk ihracına rekor talep: 650 milyon dolarlık finansman sağlandı

Küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve şirketin mali yapısına duyduğu güven, talep toplama sürecindeki rakamlara doğrudan yansıdı.

Başlangıçta öngörülen hedefin yaklaşık 3,8 katına denk gelen 1 milyar 850 milyon dolar seviyesinin üzerinde talep toplandı. 100’e yakın nitelikli kurumsal uluslararası yatırımcının dahil olduğu bu operasyon, belirlenen tavan miktar olan 650 milyon dolarlık hacimle sınırlandırılarak tamamlandı.

Gerçekleştirilen satışın bölgesel dağılımında yüzde 49’luk kısım Körfez ve Orta Doğu coğrafyasındaki yatırımcılara tahsis edildi. Pastadan yüzde 40’lık payı İngiltere alırken, yüzde 7’si ise Avrupa pazarına sunuldu. Geriye kalan bölüm Asya, ABD offshore piyasaları ve diğer ülkelerdeki alıcılara dağıtıldı. Söz konusu yatırımcı profilinin büyük bir bölümünü uluslararası fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kuruluşları ve bankalar oluşturdu.

HAZİRAN AYINDA KASAYA GİRECEK

İşlemin finansal performansına bakıldığında, ihraç yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlandı. Elde edilen bu talep yoğunluğu, kurumun maliyet optimizasyonunu başarıyla yönetmesine olanak tanırken uluslararası piyasalardaki kredibilitesini de artırdı. Net aktif değeri 200 milyar TL’yi aşan, güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir modeline sahip olan Emlak Konut, ihraçtan elde edilecek nakit akışının takvimini netleştirdi.

Sağlanan fonun haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanıyor. Gelecek olan bu kaynakla birlikte finansman yelpazesinin çeşitlendirilmesi, uzun vadeli dış yatırımcı tabanının sağlamlaştırılması ve yürütülen büyük ölçekli projeler için alternatif kaynak oluşturulması hedefleniyor.

Şirketin gelecekteki yurt dışı finansman operasyonları için bir referans noktası olarak kabul edilen bu sukuk sürecinde dünya çapında tanınan finans kuruluşları aktif rol üstlendi. İşlemin Müşterek Küresel Koordinatörlük faaliyetleri HSBC Bank plc ve Emirates NBD Bank PJSC tarafından yürütüldü. Arab Banking Corporation (B.S.C.), Abu Dhabi Islamic Bank, Arqaam Capital Limited, Dubai Islamic Bank PJSC, KFH Capital Investment Company K.S.C.C., Sharjah Islamic Bank PJSC ve Warba Bank K.S.C.P. ise Müşterek Lider Düzenleyici pozisyonunda görev alarak bu hacimli satışın gerçekleşmesine aracılık etti.