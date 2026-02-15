Emlakta yeni dönem başladı: Doğrulama yapmayan ilan veremeyecek

Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması, tüketici mağduriyetinin önlenmesi ve spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), bugün itibarıyla satılık taşınmaz ilanlarında da ülke genelinde zorunlu hale geldi.

EİDS kapsamında, taşınmaz sahibi vatandaşlar e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek, satış ilanı verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek. Bu doğrulama mekanizması sayesinde, yetkisiz kişilerce açılan satış ilanlarının, sahte hesaplar üzerinden yürütülen fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin engellenmesi öngörülüyor.

Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda ayrıca “EİDS’den yetki doğrulamasının yapıldığı” yönünde bir logo veya ibareye de yer verilecek.

SATILIK İLANLAR MÜLKİYET BİLGİLERİYLE EŞLEŞECEK

e-Devlet yetkilendirme ekranında, taşınmaz sahibi tarafından emlak işletmelerine verilen yetkinin iptali de yapılabilecek. Taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari 3 ay olacak ve bu süre aynı ekrandan uzatılabilecek.

Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre, uygulama teknik entegrasyonun sağlanması, sorunların çözümüne yönelik gerekli adımların atılması, müşteri deneyimi süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için 1 Şubat itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de pilot olarak başlatılmıştı. Sistem, bugün itibarıyla ülke geneline yayıldı.

Düzenlemenin ülke genelinde devreye girmesiyle birlikte, ilan platformlarında yer alan satılık ilanların tamamının mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi ve güvenli ticaret ortamının tesis edilmesi amaçlanıyor.

“YETKİSİZ EMLAKÇILAR ORTADAN KALKACAK”

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde sistemin sektöre önemli düzenlemeler getirdiğini belirtti.

Federasyon olarak gerekli hazırlıkları ve eğitimleri tamamladıklarını söyleyen Taylan, uygulamanın daha önce kiralık ilanlarda kullanıldığı için uyum konusunda zorluk yaşanmayacağını ifade etti.

Taylan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gerekli mercilere, sistemde eksik olduğunu düşündüğümüz bazı konulara ilişkin taleplerimizi ilettik, onlardan da gerekli adımları atmalarını bekliyoruz. Sistem, sektörü ciddi anlamda düzene sokuyor, kaçak 'ayakçı' dediğimiz yetkisiz emlakçılar ortadan tamamen kalkacak. İlan platformlarında çok fazla sahte ilan olabiliyor, düzenleme bu tür dolandırıcılıkların da önüne geçiyor. Uygulamanın kiralık konutların yanında, satılık konutlar için de başlamasının hem tüketici hem de sektör açısından olumlu etkileri olacak.”