Emlakta yeni dönem başladı! "Doğrulanmış ilan" sistemine geçildi

Emlak alım satımında doğrulanmış ilan sistemi başladı. Yeni sistem ile tüketici haklarının korunması, yanıltıcı reklamların önlenmesi ve piyasa düzeninin sağlanması amaçlanıyor. Yeni sistem, 1 Ocak 2025'te zorunlu olacak.

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Emlakta yeni dönem başladı! "Doğrulanmış ilan" sistemine geçildi
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Emlakta doğrulanmış ilan dönemi devreye girdi. Tüketici haklarını korumak, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek, taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığı önlemek amacıyla ilan platformlarında uygulayacağı "doğrulanmış ilan" düzenlemesi başladı.

Düzenleme kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik İlan Doğrulama Sistemi kuruldu.

Platformlardaki emlak ilanları, taşınmaz sahibi, bu kişinin birinci ve ikinci derece hısımları veya eşi tarafından verilebilecek ya da taşınmaz sahibince yetkilendirilen emlak işletmesince sunulabilecek.

Sistemle taşınmaz sahibi, emlak işletmesini e-Devlet'te oluşturulan ekrandan yetkilendirecek, bu ekrandan ilana konu taşınmazı, yetki vermek istediği emlak işletmesini ve süresini belirleyerek işlemini tamamlayabilecek.

31 Aralık 2024 tarihine kadar geçiş süreci öngörülen düzenleme 1 Ocak 2025 itibarıyla tamamen zorunlu olacak.

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