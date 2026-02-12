Empa Elektronik halka arzı onaylandı: Sabit fiyat belli oldu, ek satış yok

SPK haftalık bülteninde Empa Elektronik’in ilk halka arz başvurusunun onaylandığı yer aldı. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 22 TL sabit fiyattan satılacak. Fazla talep gelse bile ek pay satışı yapılmayacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret’in halka arz başvurusuna onay verdi.

SPK’nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre halka arz kapsamında (B) grubu paylar satışa konu edilecek. Buna göre:

Vural Akman’a ait 3.864.000 TL,
Mehmet Oktay Horsanalı’ya ait 2.030.000 TL,
Dursun Gedikoğlu’na ait 762.000 TL,
Tülay Akman’a ait 642.000 TL,
Berna Baran Şen’e ait 540.000 TL,
Fügen Akman’a ait 450.000 TL,
Gökhan Şevket Akman’a ait 356.000 TL,
Nilüfer Akman Meriç’e ait 356.000 TL
nominal değerli paylar satışa çıkarılacak.

22 TL SABİT FİYAT, EK PAY SATIŞI YOK

Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 22 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılar tarafından satın alınabilecek.

Hisselere fazla talep gelmesi halinde ek pay satışı yapılmayacak.

SERMAYE 170 MİLYON TL’YE ÇIKIYOR

Empa Elektronik, halka arzla birlikte 141 milyon TL olan mevcut sermayesini bedelli olarak 29 milyon TL artırarak 170 milyon TL’ye yükseltecek.

