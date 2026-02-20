Empa Elektronik kaç lot verdi? EMPAE halka arz sonuçları ve tahmini dağılım

Empa Elektronik (EMPAE) halka arzında 19-20 Şubat tarihlerinde yapılan talep toplama süreci sona erdi. Yatırımcılar gözlerini resmi sonuçlara ve kişi başına düşecek lot miktarına çevirdi. Katılımcı sayısına göre oluşabilecek muhtemel dağılım senaryoları ve sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Empa Elektronik kaç lot verdi? EMPAE halka arz sonuçları ve tahmini dağılım
Yayınlanma:

19-20 Şubat 2026 tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayan Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE) halka arzında gözler resmi sonuçlara çevrildi. 22,00 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzın ardından yatırımcılar “Empa Elektronik kaç lot verdi?” sorusuna yanıt arıyor.

EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Empa Elektronik halka arzında resmi sonuçlar henüz ilan edilmedi. Halk Yatırım aracılığıyla gerçekleşen satışın sonuçlarının, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden önümüzdeki saatlerde ya da en geç bir sonraki iş gününde duyurulması bekleniyor.

EMPAE KAÇ LOT VERDİ? TAHMİNİ DAĞILIM

Halka arzda bireysel yatırımcı grubuna toplam 22.800.000 lot pay ayrıldı. Katılımcı sayısına göre oluşabilecek muhtemel dağılım senaryoları şöyle:

600 bin katılım olması halinde kişi başı yaklaşık 38 lot (836 TL)
700 bin katılım olması halinde kişi başı yaklaşık 33 lot (726 TL)
800 bin katılım olması halinde kişi başı yaklaşık 28 lot (616 TL)
900 bin katılım olması halinde kişi başı yaklaşık 25 lot (550 TL)
1 milyon katılım olması halinde kişi başı yaklaşık 23 lot (506 TL)

Kesin dağıtım miktarı, toplam katılımcı sayısının netleşmesiyle birlikte belli olacak.

SON HALKA ARZLARDA KATILIM RAKAMLARI

Son dönemde gerçekleşen bazı halka arzlarda katılımcı sayıları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Yakın dönem arzlarında açıklanan yatırımcı sayıları şu şekilde gerçekleşti:

Netcad Yazılım: 994.717 katılımcı
Akhan Un Fabrikası: 959.086 katılımcı
Best Brands Grup Enerji: 796.578 katılımcı
Üçay Mühendislik: 785.446 katılımcı
Formül Plastik: 679.834 katılımcı
Meysu: 646.385 katılımcı

Bu veriler, Empa Elektronik halka arzında oluşabilecek muhtemel katılım seviyesine ilişkin fikir veriyor.

Halk Yatırım tarafından resmi sonuçlar açıklandığında, kesinleşen katılımcı sayısı ve kişi başına düşen net lot miktarı kamuoyuyla paylaşılacak.

Altın yatırımcıları için kritik uyarı: İslam Memiş haziranı işaret ettiAltın yatırımcıları için kritik uyarı: İslam Memiş haziranı işaret ettiEkonomi
Galatasaray’dan Osimhen kararı: Kadroda yer almadıGalatasaray’dan Osimhen kararı: Kadroda yer almadıSpor
halka arz
Günün Manşetleri
KVKK'dan sosyal medya platformlarına inceleme
''Tarımı sadece sektör olarak görmek büyük bir yanılgı''
Edirne'de imar usulsüzlüğü operasyonu
İstanbul merkezli 10 ilde bahis operasyonu
Ocak 2026 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi belli oldu
İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Adalet ve İçişleri bakan yardımcılıklarına yeni atamalar
Üst düzey atama usulleri değişti
Belediye Başkanı Fuat Köse hastaneye kaldırıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Çok Okunanlar
Bugün BİM'de neler var? Bugün BİM'de neler var?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Tek kuruşuna dokunmadan servet kazanıyorlar! Tek kuruşuna dokunmadan servet kazanıyorlar!
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
UEFA ülke puanında son durum: Türkiye ilk 10'da! UEFA ülke puanında son durum: Türkiye ilk 10'da!