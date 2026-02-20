Empa Elektronik kaç lot verdi? EMPAE halka arz sonuçları ve tahmini dağılım

19-20 Şubat 2026 tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayan Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE) halka arzında gözler resmi sonuçlara çevrildi. 22,00 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzın ardından yatırımcılar “Empa Elektronik kaç lot verdi?” sorusuna yanıt arıyor.

EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Empa Elektronik halka arzında resmi sonuçlar henüz ilan edilmedi. Halk Yatırım aracılığıyla gerçekleşen satışın sonuçlarının, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden önümüzdeki saatlerde ya da en geç bir sonraki iş gününde duyurulması bekleniyor.

EMPAE KAÇ LOT VERDİ? TAHMİNİ DAĞILIM

Halka arzda bireysel yatırımcı grubuna toplam 22.800.000 lot pay ayrıldı. Katılımcı sayısına göre oluşabilecek muhtemel dağılım senaryoları şöyle:

600 bin katılım olması halinde kişi başı yaklaşık 38 lot (836 TL)

700 bin katılım olması halinde kişi başı yaklaşık 33 lot (726 TL)

800 bin katılım olması halinde kişi başı yaklaşık 28 lot (616 TL)

900 bin katılım olması halinde kişi başı yaklaşık 25 lot (550 TL)

1 milyon katılım olması halinde kişi başı yaklaşık 23 lot (506 TL)

Kesin dağıtım miktarı, toplam katılımcı sayısının netleşmesiyle birlikte belli olacak.

SON HALKA ARZLARDA KATILIM RAKAMLARI

Son dönemde gerçekleşen bazı halka arzlarda katılımcı sayıları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Yakın dönem arzlarında açıklanan yatırımcı sayıları şu şekilde gerçekleşti:

Netcad Yazılım: 994.717 katılımcı

Akhan Un Fabrikası: 959.086 katılımcı

Best Brands Grup Enerji: 796.578 katılımcı

Üçay Mühendislik: 785.446 katılımcı

Formül Plastik: 679.834 katılımcı

Meysu: 646.385 katılımcı

Bu veriler, Empa Elektronik halka arzında oluşabilecek muhtemel katılım seviyesine ilişkin fikir veriyor.

Halk Yatırım tarafından resmi sonuçlar açıklandığında, kesinleşen katılımcı sayısı ve kişi başına düşen net lot miktarı kamuoyuyla paylaşılacak.