Emtia piyasalarında fırtına: Altın tırmandı, petrol çakıldı

Geçen hafta emtia piyasalarında, Fed’in faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in planlanan görüşmesi ve küresel jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda belirleyici oldu. Altın ve gümüş fiyat tahminleri yükselirken, petrol sert düşüş kaydetti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ TAHMİNLERİ

Citigroup, üç aylık ons altın tahminini 3 bin 300 dolardan 3 bin 500 dolara, beklenen işlem aralığını ise 3 bin 300 ile 3 bin 600 dolar olarak revize etti. Banka, “ABD’de büyüme ve gümrük vergileriyle ilgili enflasyon endişelerinin 2025’in ikinci yarısında yüksek kalmaya devam etmesi bekleniyor. Bu durum, zayıflayan dolarla birlikte altının ılımlı bir şekilde yükselerek yeni rekor seviyelere ulaşmasına neden olacak” değerlendirmesinde bulundu.

HSBC ise yüksek altın fiyatları ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle 2025 ortalama gümüş fiyatı tahminini ons başına 30,28 dolardan 35,14 dolara çıkardı. Banka, altının rekorlarının gümüşü de yukarı çektiğini ve rallinin temelde altına bağlı olduğunu bildirdi.

DEĞERLİ METALLERDE KARMA GÖRÜNÜM

Geçen hafta paladyum hariç tüm değerli metaller yükseldi. Altının ons fiyatı, Fed’in faiz indirimi beklentileri, ABD’nin altın tarifelerine ilişkin belirsizlik ve jeopolitik risklerle destek buldu. Gümüş de güçlü yatırım talebi ve sanayi kullanımının devam etmesiyle değer kazandı. Haftalık bazda ons fiyatlar altında yüzde 1, gümüşte yüzde 3,5 ve platinde yüzde 1,3 artarken, paladyumda yüzde 6,9 düşüş görüldü.

ABD’nin ticaret adımlarının etkisiyle dalgalı seyir izleyen baz metaller haftayı artışla kapattı. Bakır fiyatları, Trump’ın yumuşatılmış tarife açıklaması sonrası yaşanan sert düşüşün ardından toparlanmaya çalıştı. Haftalık bazda libre fiyatları bakırda yüzde 1, çinkoda yüzde 3,6, alüminyum ve kurşunda yüzde 1,6, nikelde ise yüzde 0,6 arttı.

PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Brent petrol, ABD ile Rusya arasında Ukrayna konusunda olası ateşkes beklentisi ve OPEC+’ın üretimi artırma kararıyla haftayı yaklaşık yüzde 5 düşüşle tamamladı. Bu, haziran sonundan bu yana en kötü haftalık performans oldu. OPEC+’ın eylülde üretimi günlük 547 bin varil artırma ve gönüllü kesintileri erken sonlandırma kararı, arz fazlası endişesini güçlendirdi. New York Ticaret Borsası’nda doğal gaz fiyatları da yüzde 3 azaldı.

Rusya’da rekor buğday rekoltesi beklentisi küresel fiyatları baskılarken, ABD’de güçlü ihracat satışları fiyatlamaları destekledi. Pirinçte Japonya’daki aşırı sıcaklar ve zararlı böceklerdeki artış fiyatları yukarı çekti. Chicago Ticaret Borsası’nda kile başına fiyatlar pirinçte yüzde 3,8 artarken, soya fasulyesinde yüzde 0,3, buğdayda yüzde 0,2 ve mısırda yüzde 1,2 düşüş yaşandı.

ICE borsasında kahve yüzde 6,3, şeker yüzde 0,6, pamuk yüzde 0,4 artarken, kakao ton başına yüzde 7,1 yükseldi.