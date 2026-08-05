En büyük yerli saat üreticisi Daniel Klein ihracat atağına kalktı

Tüm dünyaya yılda 4 milyon adet den fazla saat satan Türk markası Daniel Klein Group, yeni dönemde hedefini ihracat ağırlıklı büyüme olarak belirledi. Türkiye’nin ihracata dayalı büyüme modelinin de etkisiyle çalışmalarına hız veren Daniel Klein Group, bu stratejisinin sonucu olarak 86 ülkedeki 115 distribütörü İstanbul’a davet etti. Yeni sezonun modellerinin tanıtıldığı zirve aynı zamanda dış satışın artırılması için de beyin fırtınası anlamını taşıyor. İhracat yapılan ülke sayısını 100’e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Daniel Klein Group Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çevik, amaçlarının kendi markaları olan Daniel Klein başta olmak üzere tüm markalarını tüm dünyaya ulaştırmak olduğunu söyledi.

Yan sanayi çeşitliliği ve nitelikli eleman nedeniyle Çin’deki fabrikalarında üretim yaptıklarını belirten Çevik, Türkiye dahil tüm dünyaya yılda 4 milyon adet den fazla saat satıldığını söyledi. Dünyaca ünlü birçok markanın da lisans hakkını elinde bulunduran şirketin, Türkiye genelinde de 2 bin bayisi olduğunu vurgulayan Çevik, “Türkiye’nin tüm illerinde olmayı bir yana bırakın hemen her ilçesinde ve kasabasında bayimiz var. Kâr marjını bayii ve müşteri dostu olarak belirleyerek herkesin kazanmasını tercih ettik” dedi. Çevik, bayii dostu yaklaşımı dünyada da ön plana çıkardıkları için 86 ülkeden 115 distribütöre ulaştıklarını, listeye başta Hindistan olmak üzere yeni ülkelerin de katıldığının altını çizdi.

Toplam büyüklüğü 150 milyar dolar olan dünya saat pazarında açılacak olan yeni satış noktalarıyla ihracatı artırmayı hedeflediklerin belirten Çevik, “Biz tüm dünya insanları için ulaşılabilir fiyatlarda kaliteli, zengin renk ve modelde saatler üretiyoruz. Yeni nesil gençlerden beyaz yakalı çalışanlara kadar her kesime, makul kar oranlarını dikkate alarak satış yapıyoruz. Bu da hem iş ortaklarımızı hem müşterilerimizi hem de bizi mutlu ediyor. Tamamı Türk olan tasarım ekibimiz dünyada trend belirleyecek seviyede modeller üretiyor. Fabrikamız siparişleri zamanında yetiştirecek kapasitede” diye konuştu.

1993’den beri saat sektöründe olan Daniel Klein Group, Türkiye’nin toptan saat üretimi ve satışı konusunda lider şirketlerden. Daniel Klein Group Rusya, Afrika Kıtası, Orta Doğu, Balkanlar, Türkiye Cumhuriyetleri, Hindistan, Polonya gibi ülke ve kıtalarda kendi seğmentinde oyun kurucu olarak tanınıyor.

SAAT SEKTÖRÜNÜN GİZLİ DEVİ BİN KİŞİYE İŞ SAĞLIYOR

Sektör uzmanları tarafından saat dünyasının ‘gizli devi’ olarak tanımlanan Daniel Klein Group’un Başkanı Ercan Çevik, çekirdekten yetişen bir iş adamı olarak dikkat çekiyor. Aileden ticaretin içinde olan Çevik, 7 metrekare dükkanla başladığı ticaret hayatından bugünlere ulaştıklarını şu anda da bin kişilik çalışan sayısına ulaştıklarını söyledi.

MİLLİ DURUŞUMUZU BOZMUYORUZ

Çevik, “Milli duruşumuzu bozmadan ve taviz vermeden mikro ihracat ile başladığımız yolda bugün 86 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu bizim milli meselemiz. Ülkemize döviz gelmesinin yanı sıra Türk marklarını dünyanın dört bir yanına ihraç etmekten son derece gururluyuz. 2027’de hedefimiz yatırım ve ihracat atağı yaparak özellikle şirketimizin de ismi olan Daniel Klein markamızla en az 100 ülkeye ulaşmak. Yeni pazar ve destinasyon arayışımız devam ediyor. Aynı zaman da bu yıl ilk kez Hindistan’da hayata geçirdiğimiz kiosk ve corner çalışmalarımızı tüm ülkelerdeki distribütörlerimize teşvik edeceğiz. Bu şekilde 2027’den 2030 yılına kadar tüm dünyada Daniel Klein corner’ları oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

HER ÜLKEYE ÖZEL ÜRETİM YAPABİLİYORUZ

Çevik, Daniel Klen Group’un 6 markası ile yurtdışında bu derece sevilmesi ve güvenilmesinin ülkeye göre özel üretim yapıyor olması ve fiyat politikasından kaynaklandığını söyledi. Çevik, “Yaptığımız uluslararası bayi toplantılarında her ülke, model, renk, ölçü ve sayıya karar verip siparişini belirliyor” dedi.