En çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttı

Bankalar mevduat faiz yarışına girdi. 400 bin TL’yi 32 gün vadeli hesaba yatıranlar, hangi bankadan ne kadar kazanç sağlıyor? İşte banka banka net getiriler…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
En çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttı - Resim: 1

Mevduat sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri, farklı bankalarda açılan 400.000 TL 32 gün vadeli mevduat hesabının getirisi oldu. Bankaların sunduğu faiz oranları, kazandırdığı net getiri ve vade sonunda ulaşılacak tutarlar belli oldu.

İşte bankalara göre faiz oranı, aylık getiri ve vade sonu tutarlar:

1 16
En çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttı - Resim: 2

Alternatif Bank – VOV Hesap

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 12.710,89 TL
Vade Sonu Tutar: 412.710,89 TL

2 16
En çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttı - Resim: 3

ON Dijital Bankacılık – ON Plus

Faiz Oranı: %47,5
Aylık Getiri: 12.576,27 TL
Vade Sonu Tutar: 412.576,27 TL

3 16
En çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttı - Resim: 4

Fibabanka – Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 12.357,81 TL
Vade Sonu Tutar: 412.357,81 TL

4 16
En çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttı - Resim: 5

TEB – Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 12.787,3 TL
Vade Sonu Tutar: 412.787,3 TL

5 16
En çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttı - Resim: 6

CEPTETEB – Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 12.787,3 TL
Vade Sonu Tutar: 412.787,3 TL

6 16
En çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttı - Resim: 7

GetirFinans – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 11.573,22 TL
Vade Sonu Tutar: 411.573,22 TL

7 16
En çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttı - Resim: 8

HSBC – Modern Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 11.903,88 TL
Vade Sonu Tutar: 411.903,88 TL

8 16
En çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttı - Resim: 9

Odea – Oksijen Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 11.903,88 TL
Vade Sonu Tutar: 411.903,88 TL

9 16
En çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttı - Resim: 10

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 13.226,53 TL
Vade Sonu Tutar: 413.226,53 TL

10 16
En çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttı - Resim: 11

Akbank – Serbest Plus Hesap

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 12.928,06 TL
Vade Sonu Tutar: 412.928,06 TL

11 16
En çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttı - Resim: 12

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 12.585,21 TL
Vade Sonu Tutar: 412.585,21 TL

12 16
En çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttı - Resim: 13

Ziraat Bankası – Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 12.440,55 TL
Vade Sonu Tutar: 412.440,55 TL

13 16
En çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttı - Resim: 14

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 12.295,89 TL
Vade Sonu Tutar: 412.295,89 TL

14 16
En çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttı - Resim: 15

GetirFinans – Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 10.632,33 TL
Vade Sonu Tutar: 410.632,33 TL

15 16
En çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttı - Resim: 16

Şekerbank – E-Mevduat Hesap

Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 10.704,66 TL
Vade Sonu Tutar: 410.704,66 TL

16 16
mevduat faiz