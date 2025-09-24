En çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttı
Bankalar mevduat faiz yarışına girdi. 400 bin TL’yi 32 gün vadeli hesaba yatıranlar, hangi bankadan ne kadar kazanç sağlıyor? İşte banka banka net getiriler…
Mevduat sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri, farklı bankalarda açılan 400.000 TL 32 gün vadeli mevduat hesabının getirisi oldu. Bankaların sunduğu faiz oranları, kazandırdığı net getiri ve vade sonunda ulaşılacak tutarlar belli oldu.
İşte bankalara göre faiz oranı, aylık getiri ve vade sonu tutarlar:
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 12.710,89 TL
Vade Sonu Tutar: 412.710,89 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Faiz Oranı: %47,5
Aylık Getiri: 12.576,27 TL
Vade Sonu Tutar: 412.576,27 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 12.357,81 TL
Vade Sonu Tutar: 412.357,81 TL
TEB – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 12.787,3 TL
Vade Sonu Tutar: 412.787,3 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 12.787,3 TL
Vade Sonu Tutar: 412.787,3 TL
GetirFinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 11.573,22 TL
Vade Sonu Tutar: 411.573,22 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 11.903,88 TL
Vade Sonu Tutar: 411.903,88 TL
Odea – Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 11.903,88 TL
Vade Sonu Tutar: 411.903,88 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 13.226,53 TL
Vade Sonu Tutar: 413.226,53 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 12.928,06 TL
Vade Sonu Tutar: 412.928,06 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 12.585,21 TL
Vade Sonu Tutar: 412.585,21 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 12.440,55 TL
Vade Sonu Tutar: 412.440,55 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 12.295,89 TL
Vade Sonu Tutar: 412.295,89 TL
GetirFinans – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 10.632,33 TL
Vade Sonu Tutar: 410.632,33 TL
Şekerbank – E-Mevduat Hesap
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 10.704,66 TL
Vade Sonu Tutar: 410.704,66 TL