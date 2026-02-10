En çok kazandıran yatırım fonları açıklandı

Bu süreçte kazancı belirleyen temel unsur yalnızca “neye” yatırım yapıldığı değil, bu yükselişin “nasıl” yönetildiği oldu. Altın fonları dengeli ve istikrarlı bir seyir izlerken, bakır fonları daha sınırlı ama istikrarlı bir artışla listede yer aldı.