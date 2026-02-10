En çok kazandıran yatırım fonları açıklandı
Küresel piyasalarda metallerin değer kazanmasıyla birlikte yatırım fonlarının getiri karnesi belli oldu. Altın ve bakır yatırımcısı istikrarlı kazanırken, asıl patlamayı yapan emtia grubu dayanak varlığın bile üzerine çıkarak rekor kırdı.
Emtia piyasalarında yaşanan artış, fon verimliliğine güçlü bir şekilde yansıdı. Global piyasalarda metallerin değer kazanması, yatırım fonları cephesinde dikkat çekici bir performans ayrışmasını beraberinde getirdi. Benzer emtiaya yatırım yapan fonlar arasında dahi ciddi getiri farkları gözlemlendi.
Bu süreçte kazancı belirleyen temel unsur yalnızca “neye” yatırım yapıldığı değil, bu yükselişin “nasıl” yönetildiği oldu. Altın fonları dengeli ve istikrarlı bir seyir izlerken, bakır fonları daha sınırlı ama istikrarlı bir artışla listede yer aldı.
Gümüş fonları, oynaklığın doğru değerlendirilmesi ve aktif portföy yönetimi sayesinde dayanak varlığın çok üzerinde getiriler sundu. Verilere göre zirvede yüzde 51,4 kazançla GTZ kodlu gümüş fonu yer aldı. Gümüş fonlarının ilk beşi, yüzde 47’nin üzerinde performans sergileyerek yatırımcısına en fazla kazandıran grup oldu.
Altın Fonları
1. BLT: %21,8
2. FAL: %16,0
3. ICA: %15,0
4. OJK: %15,0
5. AU1: %15,0
Gümüş Fonları
1. GTZ: %51,4
2. GUK: %50,6
3. YZG: %50,3
4. DMG: %48,1
5. KGM: %47,7
Bakır Fonları
1. TPC: %13,7
2. KIF: %13,4
3. TGE: %12,0
4. ZCN: %8,6
5. TVN: %6,8