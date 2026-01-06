En düşük emekli aylığı için kritik toplantı bu hafta yapılacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan 6 aylık enflasyon oranları da kesinleşmiş oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim, 2025 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış gösterdi. TÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yine yüzde 30,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış görüldü.

KRİTİK TOPLANTI

Son dakika gelişmesine göre, en düşük emekli aylığına ilişkin toplantı yapılması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıya Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Vedat Işıkhan ve Abdullah Güler’in katılması öngörülüyor.

Toplantının yarın ya da perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Görüşmede, en düşük emekli aylığına ilişkin etki analizleri ile bütçe karşılığı ele alınacak.