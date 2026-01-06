En düşük emekli aylığı için kritik toplantı bu hafta yapılacak

AK Parti kaynaklarına göre, en düşük emekli aylığına ilişkin etki analizleri ve bütçe karşılığının ele alınacağı kritik toplantı yarın ya da perşembe günü yapılacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
En düşük emekli aylığı için kritik toplantı bu hafta yapılacak
Yayınlanma:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan 6 aylık enflasyon oranları da kesinleşmiş oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim, 2025 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış gösterdi. TÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yine yüzde 30,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış görüldü.

KRİTİK TOPLANTI

Son dakika gelişmesine göre, en düşük emekli aylığına ilişkin toplantı yapılması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıya Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Vedat Işıkhan ve Abdullah Güler’in katılması öngörülüyor.

Toplantının yarın ya da perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Görüşmede, en düşük emekli aylığına ilişkin etki analizleri ile bütçe karşılığı ele alınacak.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci adliyede: 4. kez ifade verdiSpiker Ela Rümeysa Cebeci adliyede: 4. kez ifade verdiGündem
Emekliler dikkat! En yüksek promosyonu veren bankalar belli olduEmekliler dikkat! En yüksek promosyonu veren bankalar belli olduEkonomi
en düşük emekli maaşı emekli
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Hız sınırı, makas ve telefon kullanmanın bedeli ağırlaşıyor
15 yaş altına sosyal medya yasağı meclis yolunda
Türk hava sahası yeni yıla rekorla başladı
Son 20 günde FETÖ'ye ağır darbe
Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu
Diyarbakır merkezli 'Sanal Kıskaç' operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Türkiye’nin F-35’e dönmesi NATO güvenliği için önemli ve gerekli
Çok Okunanlar
4 milyon TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı? 4 milyon TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
2026 araç muayene ücretleri belli oldu 2026 araç muayene ücretleri belli oldu
Kuvvetli rüzgar, don ve çığ geliyor! Kuvvetli rüzgar, don ve çığ geliyor!
Tarihte bugün neler oldu? Tarihte bugün neler oldu?