En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkmasını öngören madde kabul edildi

Emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeleri içeren ekonomik torba kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor. Görüşmeler kapsamında, en düşük emekli maaşının belirlenmesine ilişkin beşinci madde komisyonda kabul edildi.

Söz konusu madde üzerinde muhalefet partileri tarafından önergeler sunuldu. Önergelerde, en düşük emekli aylığının 20 bin lira yerine asgari ücrete eşitlenmesi gerektiği ifade edildi. Ancak bu önergeler kabul edilmedi. En düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasını öngören beşinci madde, komisyondan geçti.

Komisyonda torba kanun teklifinin diğer maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, teklifin tümü oylamaya sunulacak. Oylamada kabul edilmesi halinde, kanun teklifi önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine gelecek. Genel Kurul’da da kabul edilmesi durumunda emekli aylıklarına ilişkin düzenleme yürürlüğe girmiş olacak ve en düşük emekli maaşı 20 bin lira olarak uygulanacak.

Düzenlemeden yaklaşık 4 milyon 917 bin emeklinin yararlanması bekleniyor. En düşük emekli maaşının 20 bin lira olarak kesinleşmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ödemeler tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak gerçekleştirilecek. Buna göre, SSK emeklileri için ödemelerin ayın 17’sinde başlayacağı ve 26’sına kadar süreceği belirtildi.