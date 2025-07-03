En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL oldu

TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı netleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığına yapılacak düzenlemeyi duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL oldu
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarına yönelik yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, En düşük emekli aylığının 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye yükseltileceğini ifade etti. 

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Meclis onayı bekleniyor.

TÜİK’in bugün açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından, memur ve emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı netleşmişti. Ancak bu artış kök maaşı düşük olan emekliler için yeterli olmadı. Bu nedenle, kök maaşı zam oranının altında kalan kesim için özel bir düzenleme yapılması gündeme gelmişti.

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