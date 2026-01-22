En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu mu? En düşük emekli maaşı kaç TL?

TBMM Genel Kurulu’nda, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Genel Kurul’da yapılan oylamada, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören beşinci madde kabul edildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Kanun teklifinde yer alan en düşük emekli aylığı netleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin TL oldu.