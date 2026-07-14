En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Maaşınız hangi gün yatacak? İşte 17-28 Temmuz ödeme planı

Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklediği yasal düzenlemede en kritik eşik geride kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığının artırılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Maaşınız hangi gün yatacak? İşte 17-28 Temmuz ödeme planı
Yayınlanma:

 Düzenlemenin temmuz ayında yürürlüğe girmesi hedeflenirken, yaklaşık 5,1 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren zamlı maaşların ne zaman ve hangi takvimle hesaplara yatırılacağı da netleşti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 552 LİRA OLUYOR

Temmuz zammının netleşmesinin ardından gözler hem Meclis’teki yasal sürece hem de banka hesaplarına çevrilmişti. Komisyonda kabul edilen yeni kanun teklifiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan onay alan teklif, şimdi yasalaşması için TBMM Genel Kurulu gündemine taşınacak.

HEDEF TEMMUZ ÖDEMELERİNE YETİŞTİRMEK

Yasa teklifinin kısa süre içinde Genel Kurul'dan geçerek yasalaşması halinde, zamlı maaşların doğrudan temmuz ayı ödeme dönemine yetiştirilmesi öngörülüyor. Eğer yasama süreci uzar ve ödeme günlerine yetişmezse, emekli vatandaşlara oluşacak maaş farklarının daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte toplu olarak ödenmesi planlanıyor.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE GÜN GÜN SSK ÖDEME TAKVİMİ

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte SSK emeklileri, temmuz ayı maaşlarını tahsis numaralarının son hanesine göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak. Güncel ödeme günleri şu şekilde belirlendi:

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz


BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ÖDEMELERİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Bağ-Kur kapsamında olan emeklilerin temmuz ayı ödemeleri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğer yasal düzenleme bu tarihlerden önce resmi olarak yürürlüğe girerse, tüm zamlı ödemeler doğrudan ve eksiksiz olarak emeklilerin hesaplarına aktarılacak.

İslam Memiş gram altın için rakam verdi! "Sakın bu hatayı yapmayın!"İslam Memiş gram altın için rakam verdi! "Sakın bu hatayı yapmayın!"Ekonomi
Şanlıurfa'da şok olay: Hemşire kılığında girip bebek kaçıracaktı!Şanlıurfa'da şok olay: Hemşire kılığında girip bebek kaçıracaktı!Yurt
emekli maaş ödeme
Günün Manşetleri
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi Meclise sunuldu!
26 İlde İHA destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu
CHP'de Olağanüstü Kurultay için mahkemeye başvuruldu!
İran Ordusu silah başı yaptı!
İstanbul'da yarın Köprü ve bağlantı yolları kapatılıyor!
Silahlı tehditle tapulara çöküyorlardı!
İşte en çok göç alan ve veren illerin tam listesi!
İstanbul merkezli 12 ilde şafak operasyonu!
İstanbul dahil pek çok ilde sağanak yağış başlıyor
Trump'ın tehdidine İran'dan çok sert yanıt
Çok Okunanlar
3 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 3 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Meteoroloji saat verip uyardı! Meteoroloji saat verip uyardı!
İslam Memiş gram altın için rakam verdi! "Sakın bu hatayı yapmayın!" İslam Memiş gram altın için rakam verdi! "Sakın bu hatayı yapmayın!"
İstanbul dahil pek çok ilde sağanak yağış başlıyor İstanbul dahil pek çok ilde sağanak yağış başlıyor
Akaryakıta dev zam kapıda! 14 Temmuz 2026 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları Akaryakıta dev zam kapıda! 14 Temmuz 2026 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları