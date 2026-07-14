En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Maaşınız hangi gün yatacak? İşte 17-28 Temmuz ödeme planı

Düzenlemenin temmuz ayında yürürlüğe girmesi hedeflenirken, yaklaşık 5,1 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren zamlı maaşların ne zaman ve hangi takvimle hesaplara yatırılacağı da netleşti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 552 LİRA OLUYOR

Temmuz zammının netleşmesinin ardından gözler hem Meclis’teki yasal sürece hem de banka hesaplarına çevrilmişti. Komisyonda kabul edilen yeni kanun teklifiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan onay alan teklif, şimdi yasalaşması için TBMM Genel Kurulu gündemine taşınacak.

HEDEF TEMMUZ ÖDEMELERİNE YETİŞTİRMEK

Yasa teklifinin kısa süre içinde Genel Kurul'dan geçerek yasalaşması halinde, zamlı maaşların doğrudan temmuz ayı ödeme dönemine yetiştirilmesi öngörülüyor. Eğer yasama süreci uzar ve ödeme günlerine yetişmezse, emekli vatandaşlara oluşacak maaş farklarının daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte toplu olarak ödenmesi planlanıyor.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE GÜN GÜN SSK ÖDEME TAKVİMİ

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte SSK emeklileri, temmuz ayı maaşlarını tahsis numaralarının son hanesine göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak. Güncel ödeme günleri şu şekilde belirlendi:

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz



BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ÖDEMELERİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Bağ-Kur kapsamında olan emeklilerin temmuz ayı ödemeleri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğer yasal düzenleme bu tarihlerden önce resmi olarak yürürlüğe girerse, tüm zamlı ödemeler doğrudan ve eksiksiz olarak emeklilerin hesaplarına aktarılacak.