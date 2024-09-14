En düşük emekli maaşı için yeni rakamlar! 2025 zam tahminleri

Aynı zamanda en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12.500 liraya yükseltilmişti. Merkez Bankası’nın anketi, bu zam oranlarına ilişkin yeni bilgiler sağladı.

BEKLENEN ZAM ORANLARI NELER?

Kamu Son Haberi'nin aktardığına göre, tahminler doğrultusunda, 2024 yılının ikinci yarısında enflasyon yüzde 14,76 seviyesinde gerçekleşecek ve bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4,33’lük enflasyon farkı eklenerek Ocak ayında toplam zam oranı yüzde 10,59’a ulaşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Temmuz ayında yapılan zammın ardından en düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye çıkarılmıştı. Ancak enflasyon oranlarının düşüşü, Ocak ayında da benzer bir artışa sebep olabilir. Tahminler, en düşük emekli maaşının 14-15 bin TL seviyelerine yükselebileceğini gösteriyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (OCAK 2025)

Temmuz 2024'te yapılması öngörülen yüzde 10,59’luk zam ile birlikte Ocak 2025’te memur ve memur emeklisi maaşlarında şu artışlar bekleniyor:

En düşük memur emekli maaşı: 17.586 TL’den 19.448 TL’ye

En düşük memur maaşı: 39.205 TL’den 43.357 TL’ye

Bekar memur maaşı: 36.236 TL’den 40.073 TL’ye



MEMUR MAAŞLARI (OCAK 2025)

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL’den 63.879 TL’ye

Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL’den 45.147 TL’ye

Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL’den 58.143 TL’ye

Öğretmen 1/4: 47.441 TL’den 52.465 TL’ye

Başkomiser 1/3: 58.074 TL’den 64.224 TL’ye

Polis Memuru 8/1: 52.552 TL’den 58.117 TL’ye

Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL’den 73.182 TL’ye

Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL’den 52.044 TL’ye

Mühendis 1/4: 58.957 TL’den 65.201 TL’ye

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL’den 46.326 TL’ye

Profesör 1/4: 85.671 TL’den 94.744 TL’ye

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL’den 62.524 TL’ye

Vaiz 1/4: 49.161 TL’den 54.367 TL’ye

Avukat 1/4: 56.179 TL’den 62.128 TL’ye



MEMUR EMEKLİ MAAŞLARI (OCAK 2025)

Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, memur emeklilerinin maaşlarında da artış bekleniyor:

Müsteşar 1/1: 63.946 TL’den 70.718 TL’ye

Genel Müdür 1/1: 56.598 TL’den 62.592 TL’ye

Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL’den 24.562 TL’ye

Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL’den 19.229 TL’ye

Öğretmen 1/4: 26.338 TL’den 29.127 TL’ye

Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL’den 41.238 TL’ye

Başkomiser 1/4: 26.338 TL’den 29.127 TL’ye

Polis Memuru 1/4: 26.338 TL’den 29.127 TL’ye

Hemşire (Lisans) 1/4: 26.338 TL’den 29.127 TL’ye

Mühendis 1/4: 26.372 TL’den 29.165 TL’ye

Teknisyen (Lise) 1/4: 18.934 TL’den 20.939 TL’ye

Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL’den 43.048 TL’ye

Profesör 1/4: 46.122 TL’den 51.006 TL’ye

İmam Hatip: 26.568 TL’den 29.382 TL’ye

Avukat 1/4: 26.568 TL’den 29.382 TL’ye

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Yıl sonu TÜFE oranı yüzde 43,31’den yüzde 43,14’e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 28,71’den yüzde 27,49’a düştü. 24 ay sonrası için ise TÜFE beklentisi yüzde 19,30’dan yüzde 18,38’e indi.