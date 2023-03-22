En düşük emekli aylığı arttırıldı! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini açıkladı. Erdoğan, emekli maaşları ile ilgili şu cümleleri kullandı:

- En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun.

- Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli aylığının ne kadar olduğunu açıkladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

- Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.