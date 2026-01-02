En düşük emekli maaşında 20 bin TL hesabı: Emekli ve memur maaşları tek tek hesaplandı
5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte emekli ve memur maaş zamları kesinleşecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, olası senaryoları canlı yayında tek tek hesapladı.
KRİTİK TARİH YAKLAŞTI: GÖZLER 5 OCAK’TA
Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memur için zam takvimi hızlandı. Aralık ayı enflasyon verisi 5 Ocak’ta açıklanacak. Bu veriyle birlikte 2026’nın ilk 6 ayına ilişkin maaş artışları da netleşmiş olacak. Hükümetin olası refah payı kararı ise zam oranlarını doğrudan etkileyecek.
ENFLASYON BEKLENTİSİ: İKİ SENARYO VAR
Özgür Erdursun, katıldığı bir televizyon programında aralık ayı enflasyonuna ilişkin beklentileri şöyle dile getirdi:
"Pazartesi günü, 5 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonunun %0,80 ile %1 arasında çıkmasını bekliyoruz. Aralık enflasyonu %0,80 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %12,1, %1 çıkarsa %12,3 oranında enflasyon farkı oluşacak"
MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri için zam hesabının farklı yapıldığını vurgulayan Erdursun, şu ifadeleri kullandı:
"Memur ve memur emeklileri için öncelikle taban aylığa 1.000 TL seyyanen artış yapılacak. Bunun üzerine enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı eklenecek. Aralık enflasyonu %0,80 olursa toplam artış %18,5, %1 olursa %18,7 seviyesinde olacak"
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN İKİ İHTİMAL
En düşük emekli aylığına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdursun, mevcut tabloyu şöyle anlattı:
"Şu anda en düşük emekli aylığı 16.881 TL. Bu rakam Hazine desteğiyle tamamlanıyor.
Sadece enflasyon farkı yansıtılırsa bu tutarın 18.950 TL civarına çıkmasını bekliyoruz"
FARK KAPANIRSA RAKAM 20 BİN TL’Yİ GÖREBİLİR
SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklileri arasındaki zam farkına dikkat çeken Erdursun, olası bir eşitleme ihtimalini de gündeme getirdi:
"Memur ve memur emeklilerinde artış oranı %18,5’ler civarında.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise %12,1–%12,3 aralığında.
Arada 6,4 puanlık bir fark var.
Eğer bu fark SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılırsa, en düşük emekli aylığı 18.950 TL değil, 20.000 TL olabilir. Bu ihtimal var ancak karar tamamen hükümete ve ekonomik kurmaylara ait"
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Özgür Erdursun, 1.000 TL seyyanen artış ve %18,5–%18,7’lik zam sonrası bazı meslek grupları için öngörülen rakamları da paylaştı.
Şube müdürü için mevcut maaşın 76.659 TL olduğunu, artış sonrası yaklaşık 92 bin TL seviyesine çıkabileceğini belirtti.
9/1 dereceli bir memurun 52.617 TL olan maaşının yaklaşık 63.500 TL civarına yükselebileceğini ifade etti.
Uzman öğretmenin (1/4) 67.766 TL olan maaşının artış sonrası yaklaşık 81.500 TL olacağını söyledi.
Öğretmen (1/4) için ise 61.146 TL olan maaşın 73.500 TL seviyesine çıkabileceğini dile getirdi.
Polis memuru (8/1) maaşının 68 bin TL’den yaklaşık 82 bin TL’ye yükselmesini beklediğini aktardı.
Uzman doktor maaşı için de 126 bin TL’den yaklaşık 150 bin TL seviyesine işaret etti.
REFAH PAYI BEKLENTİSİ: GÖZLER HÜKÜMETTE
Refah payı ve ilave düzenleme ihtimaline ilişkin değerlendirmesini ise Erdursun şu sözlerle tamamladı:
"Bu oranlar artık birçok kişi tarafından biliniyor. Biz de haftalardır anlatıyoruz.
Asıl önemli olan, enflasyon dışında ayrıca bir refah payı, seyyanen artış ya da intibak düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı.
Tüm emeklilerin gözü kulağı, 5 Ocak’ta enflasyon verisi açıklandıktan sonra hükümetten gelecek açıklamalarda olacak.
Hep beraber 5 Ocak’ta net olarak öğrenmiş olacağız"