En düşük emekli maaşında 20 bin TL hesabı: Emekli ve memur maaşları tek tek hesaplandı

FARK KAPANIRSA RAKAM 20 BİN TL’Yİ GÖREBİLİR

SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklileri arasındaki zam farkına dikkat çeken Erdursun, olası bir eşitleme ihtimalini de gündeme getirdi:

"Memur ve memur emeklilerinde artış oranı %18,5’ler civarında.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise %12,1–%12,3 aralığında.

Arada 6,4 puanlık bir fark var.

Eğer bu fark SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılırsa, en düşük emekli aylığı 18.950 TL değil, 20.000 TL olabilir. Bu ihtimal var ancak karar tamamen hükümete ve ekonomik kurmaylara ait"