En Düşük Emekli Maaşında Sürpriz Rakam!

Milyonların beklediği asgari ücrete yüzde 49 zam yapılrarak 17 bin 2 TL'ye yükseltildi.

Bunun üzerine hayat pahalılığıyla boğuşan ve aldıkları maaş kiralarını bile karşılamayan emekliler de aylıklarına yapılacak zam oranını merak etmeye başladı.

Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, en düşük emekli maaşı için 10 bin ila 12 bin TL arasında bir rakam belirlenmesi bekleniyor.

SGK En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Habere göre emekliler için Ocak ayı 2024 yılının ilk 6 ayı için artış zamanı oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık oran kadar enflasyon artışı alıyor. 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 olurken 6 aylık enflasyonun da yüzde 38-40 bandında çıkması bekleniyor.

Bu noktada eğer refah payı verilirse bu oranın yükselmesi söz konusu olabilecek. Ayrıca 7 bin 500 TL olan taban maaşın artırılması ve kök maaşlarla ilgili bir seyyanen düzeltme ve ile kademeli zam yapılması da gündemde.