En düşük emekli maaşında yeni senaryo

Milyonlarca emekli geçim sıkıntısıyla boğuşurken, emekli maaşlarına zam haberleri gündemden düşmüyor. Son olarak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücretin 20 ile 21 bin TL arasında olabileceğini belirtti.

Mert Sagit Mert Sagit
En düşük emekli maaşında yeni senaryo
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en düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye çıkarılacağını ifade eden Erdursun, memur maaşlarına da yüzde 10 zam yapılacağını öngördü. Erdursun, Habertürk canlı yayınında emekli, memur ve asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarını paylaştı.

IMF’nin Önerisi ve Etkileri

Erdursun, IMF’nin Türkiye’ye asgari ücreti yüzde 14 artırma önerisinde bulunduğunu belirtti. IMF, “Hedeflenen enflasyonun altında bir artış yapın ki fiyatlar artsın ve enflasyon hedefinize ulaşın” diyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının da benzer şekilde önerilerde bulunduğunu ifade eden Erdursun, bunun Türkiye’nin kredi notunu etkileyebileceğine dikkat çekti.

Asgari Ücretin Geleceği

Erdursun’un yaptığı hesaplamalara göre, IMF’nin önerisi doğrultusunda asgari ücret 17 bin TL’den yüzde 14 artırılırsa 19 bin 383 TL’ye çıkacak. Eğer hedeflenen enflasyona göre bir artış olursa, asgari ücretin 20 bin TL olabileceğini belirtiyor. Kendi görüşüne göre, asgari ücretin 20 bin TL ile 21 bin 250 TL arasında bir seviyeye yükselebileceğini vurguladı. İlginç bir şekilde, yapay zeka tahminleri de asgari ücretin 24 bin ile 25 bin TL arasında olacağını öne sürdü.

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