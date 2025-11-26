En düşük emekli maaşında zam senaryoları belli oldu! İşte masadaki rakamlar...

Yıl sonu enflasyon verilerinin yaklaşmasıyla birlikte, yaklaşık 4 milyon emeklinin yakından ilgilendiği en düşük emekli maaşının hangi seviyeye yükseleceği merak konusu oldu. Merkez Bankası'nın tahminleri baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, taban maaş için üç farklı senaryo öne çıkıyor.

Devlet tarafından belirlenen en düşük emekli maaşı uygulaması, hesaplanan aylık tutarı bu seviyenin altında kalan milyonlarca düşük gelirli emekli için önemli bir tamamlayıcı destek ve güvence sağlıyor.

Pandemi döneminde başlatılan ve kalıcı hale getirilen bu düzenleme, yaklaşık 4 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiriyor.

Bu taban maaş desteği, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere, hükümet tarafından yeniden belirleniyor.

Son güncelleme Temmuz ayında gerçekleştirilmiş ve en düşük maaş seviyesi 16.881 TL olarak uygulamaya konulmuştu.

Yeni yıl zammı öncesinde, en düşük emekli maaşı için üç farklı senaryo değerlendiriliyor.

Bu senaryolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) belirlediği yıl sonu enflasyon tahmini olan %31 ile %33 aralığına göre şekilleniyor.

Hesaplamalar, taban maaşın 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılması esasına dayanıyor.

Yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen enflasyon tahmininde, taban maaş tutarının 18.954 TL olacağı hesaplanıyor.

Yüzde 32 enflasyon tahminine göre, yeni taban maaş tutarı 19.100 TL seviyesine yükselecek.

Yüzde 33 enflasyon tahmininde ise taban maaş miktarının 19.243 TL olarak hesaplandığı görülüyor.

Bu beklentiler ve hesaplamalar ışığında, en düşük emekli maaşının 20 bin TL civarına yükselmesi kuvvetle öngörülmektedir. Hesaplanan maaşı bu belirlenen taban seviyesinin altında kalan tüm emeklilerin aylıkları, yeni taban maaş tutarına tamamlanarak ödenecektir.

