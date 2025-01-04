En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Maaş farkı ne zaman yatacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranı yüzde 15,75 olurken, memur ve memur emeklileri için bu oran yüzde 11,54 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşının artırılması için çalışmalar sürüyor ve beklenen düzenleme 15.000 ila 17.500 TL arasında olması yönünde.

Aralık 2024'te TÜFE, aylık bazda yüzde 1,03, Yİ-ÜFE ise yüzde 0,4 artış gösterdi. Yıllık enflasyon oranı tüketici fiyatlarında yüzde 44,38, üretici fiyatlarında ise yüzde 28,52 olarak kaydedildi. Bu, Haziran 2023'ten bu yana en düşük aylık artış olarak dikkat çekti.

Maaş zamları netleşti:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine: 2025'in ilk yarısında yüzde 15,75 zam yapılacak.

Memur ve memur emeklilerine: Yüzde 11,54 oranında zam yapılacak. En düşük memur maaşı aile yardımı dahil 43.726 TL'ye yükselirken, en düşük memur emekli maaşı 19.617 TL oldu.

Bedelli askerlik ve kıdem tazminatına dair yeni düzenlemeler de açıklandı. Memur maaş katsayısına göre bedelli askerlik ücreti 243.035 TL olarak güncellenirken, kıdem tazminatında tavan tutar 46.658 TL olarak belirlendi.

Aralık ayında fiyat artışlarının başında yumurta yer aldı ve fiyatı yüzde 12,17 oranında arttı. Eğitim harcamaları yıllık yüzde 91,6 artış gösterirken, konut harcamaları yüzde 69, lokanta ve otel harcamaları ise yüzde 57,1 oranında zamlandı.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, memur maaşlarının enflasyon karşısında yetersiz olduğunu belirterek ek refah payı talebinde bulundu. Yalçın, "Ocak ayında yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı ile başlamalıyız" dedi.

En düşük emekli maaşının artırılması için çalışmalar devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni düzenlemeyle maaşların 14.500 TL – 15.000 TL arasında bir seviyeye çıkabileceğini belirtti.

Kira artış oranı ise 8 ay sonra ilk kez yüzde 60'ın altına inerek yüzde 58,51 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dezenflasyon sürecinin güçlendiğini ve 2025'te enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesinin hedeflendiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçim sıkıntısını çözmenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti ve 2025'te enflasyon hedeflerine ulaşacaklarını ifade etti.

Yeni düzenlemelerle birlikte, en düşük emekli maaşı için Ocak ayının ikinci haftasında torba yasaya ek düzenlemeler yapılması bekleniyor. Şu anki maaşlara yüzde 15,75 enflasyon farkı eklendiğinde, en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseliyor. Ancak beklenen düzenlemeyle en düşük maaşın yüzde 20 zamla 15.000 TL, yüzde 40 zamla ise 17.500 TL'ye çıkarılması yönünde beklentiler var.