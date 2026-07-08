En düşük emekli ve memur maaşı netleşti! İşte 17-26 Temmuz zamlı maaş ödeme günleri tam listesi

Milyonlarca emeklinin refah payı, taban maaş revizyonu ve Temmuz dönemi zam oranlarına kilitlendiği kritik süreçte, ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı yeni yasal düzenleme takvimi netleşmeye başladı.

Emekli maaşlarında 20.000 TL bandından 23.552 TL seviyesine yaşanan Temmuz artışının ardından, kök maaşı bu seviyenin gerisinde olanlar için yasal düzenleme teklifi AKP grubu tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu.

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 17,76 OLARAK AÇIKLANDI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 17,76'ya çıktı. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 17,76'lık zammı garantilemiş oldu. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 17,76 oranındaki 6 aylık enflasyonla birlikte 23.552 TL'ye ulaştı.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6,09'luk enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zammı cebe koydu. Bu artışla birlikte en düşük memur emeklisi maaşı 31.527 TL seviyesine, en düşük memur maaşı ise 70.258 TL seviyesine yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN MECLİS TARİHİ BELLİ OLDU

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesinin ardından gözler taban aylıklarda yapılacak artışa çevrildi. TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile en düşük emekli aylığı resmi olarak 23.552 TL olacak.

Meclis, NATO Zirvesi dolayısıyla bu hafta kapalı olacak. En düşük emekli aylığına yapılacak zam yasa teklifi, 14 Temmuz tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklif, Meclis tatile çıkmadan önce Genel Kurul'da kanunlaşıp, Cumhurbaşkanı tarafından onanarak Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek.

SSK EMEKLİLERİNİN ÖDEME TAKVİMİ (17-26 TEMMUZ)

SSK (4A) emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri, tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında şu takvime göre hesaplara yatırılacak:

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz



BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ÖDEMELER 25 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emekliler ise zamlı aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak. Ödemeler, her zamanki gibi tahsis numarasına göre sırayla hesaplara aktarılacak.