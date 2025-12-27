En düşük kredi faizleri açıklandı: Konut, taşıt ve ihtiyaçta tablo değişti
Merkez Bankası’nın hamlesi piyasaları hareketlendirdi, özellikle ev sahibi olmak isteyenler için beklenen haber geldi. Faiz indiriminin ardından bankalar etiketleri değiştirdi. Peki en uygun kredi hangi bankada, aylık taksitler ne kadar oldu?
Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesiyle birlikte bankacılık sektöründe de hareketlilik başladı.
Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yeni tablo şekillendi.
1 milyon TL konut, 300 bin TL taşıt ve 125 bin TL ihtiyaç kredisi için yapılan hesaplamalar, bankalar arasındaki rekabeti gözler önüne serdi.
KONUT KREDİSİNDE FAİZLER GERİLEDİ
Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, son haftalarda faiz oranlarındaki düşüşün en net hissedildiği alan konut kredileri oldu. TCMB’nin aralık ayındaki faiz indirimi öncesinde yüzde 2,69 seviyesinde olan en düşük konut kredisi faizi, kararın ardından yüzde 2,49'a kadar geriledi.
Bankaların sunduğu güncel en düşük konut kredisi faiz oranları şu şekilde sıralandı:
Ziraat Bankası: Yüzde 2,49
QNB: Yüzde 2,64
Akbank: Yüzde 2,65
Albaraka: Yüzde 2,65
Garanti BBVA: Yüzde 2,69
1 MİLYON LİRANIN AYLIK TAKSİDİ NE KADAR?
Piyasadaki en düşük faiz oranı olan yüzde 2,49 baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinin 120 ay (10 yıl) vadeli geri ödeme planı şöyle oluştu:
Kredi Tutarı: 1 milyon TL
Kredi Vadesi: 120 ay
Kredi Oranı: Yüzde 2,49
Aylık Taksit: 26 bin 273 TL
Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 152 bin 760 TL
TAŞIT KREDİSİNDE ZİRVE KİMİN?
Araç sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu en düşük taşıt kredisi faiz oranları da belli oldu:
Kuveyt Türk: Yüzde 3,01
Vakıf Katılım: Yüzde 3,04
Akbank: Yüzde 3,10
TEB: Yüzde 3,14
Garanti BBVA: Yüzde 3,15
300 BİN TL İÇİN MALİYET HESABI
En düşük faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 300 bin TL tutarındaki taşıt kredisinin 24 ay vadeli geri ödeme tablosu şu şekilde:
Kredi Tutarı: 300 bin TL
Kredi Vadesi: 24 ay
Kredi Faiz Oranı: Yüzde 3,01
Aylık Taksit: 19 bin 501 TL
Toplam Geri Ödeme: 469 bin 753 TL
İHTİYAÇ KREDİSİNDE EN UYGUN SEÇENEKLER
Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankaların sunduğu en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranları şöyle şekillendi:
Alternatif Bank: Yüzde 2,79
QNB: Yüzde 2,99
TEB: Yüzde 2,99
ING: Yüzde 3,44
Yapı Kredi: Yüzde 3,49
125 BİN TL KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ
En uygun faiz oranıyla 125 bin TL ihtiyaç kredisi çekildiğinde, 12 ay vadeli ödeme planı şu rakamlara ulaşıyor:
Kredi Tutarı: 125 bin TL
Kredi Vadesi: 12 ay
Kredi Oranı: Yüzde 2,79
Aylık Taksit: 13 bin 32 TL
Toplam Geri Ödeme: 157 bin 13 TL