En düşük kredi faizleri açıklandı: Konut, taşıt ve ihtiyaçta tablo değişti

1 MİLYON LİRANIN AYLIK TAKSİDİ NE KADAR?

Piyasadaki en düşük faiz oranı olan yüzde 2,49 baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinin 120 ay (10 yıl) vadeli geri ödeme planı şöyle oluştu:

Kredi Tutarı: 1 milyon TL

Kredi Vadesi: 120 ay

Kredi Oranı: Yüzde 2,49

Aylık Taksit: 26 bin 273 TL

Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 152 bin 760 TL