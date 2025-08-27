En düşük maaşlar ne kadar oldu? 2026 ve 2027 maaşları belli oldu, işte mesleklere göre maaşlar
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ve memur emekli aylıklarının 2026 ve 2027 yıllarındaki zam oranlarını açıkladı. Karara göre; 2026 yılının ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7; 2027 yılının ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 4 zam uygulanacak.
Temmuz 2025 itibarıyla en düşük memur maaşı 50.503 TL, en düşük memur emekli aylığı ise 22.671 TL seviyesindeydi. Yeni zamlarla birlikte 2026 Ocak ayında en düşük memur maaşı 57.058 TL, emekli aylığı ise 26.165 TL’ye ulaşacak. 2027’nin ikinci yarısında ise en düşük memur maaşı yaklaşık 66.679 TL’ye, memur emeklisi aylığı ise 30.583 TL’ye yükselecek.
Ayrıca taban aylığa 1.000 TL iyileştirme, yabancı dil tazminatında yüzde 100 artış, engelli çocuk aile yardımı ödeneğinde yüzde 10 artış ve resmi-dini bayramlarda çalışan özel güvenlik görevlilerine günlük 307 TL ödeme gibi önemli sosyal kazanımlar da sağlandı.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun toplantısına Sayıştay Başkanı Metin Yener, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, akademisyenler, konfederasyon temsilcileri ve ilgili diğer yetkililer katıldı. Toplantıda alınan kararlarla 2026 ve 2027 yıllarındaki memur ve memur emekli maaşları netleşmiş oldu.
Mesleklere Göre 2026-2027 Zamlı Memur Maaşları
2026 İlk 6 Ay (Ocak) / 2026 İkinci 6 Ay (Temmuz)
🔴 Antrenör: 52.362 TL → 57.058 TL
🔴 Araştırma Görevlisi: 75.578 TL → 80.165 TL
🔴 Arşiv Memuru: 55.704 TL → 61.062 TL
🔴 Aşçı: 50.037 TL → 55.037 TL
🔴 Avukat: 71.439 TL → 76.336 TL
🔴 Bahçıvan: 50.037 TL → 55.037 TL
🔴 Başkomiser: 75.343 TL → 80.165 TL
🔴 Başmüfettiş: 84.346 TL → 90.000 TL
🔴 Başkanlık Müşaviri: 99.500 TL → 106.000 TL
🔴 Başmühendis: 76.336 TL → 81.279 TL
🔴 Cezaevi Müdür: 66.778 TL → 72.169 TL
🔴 Cumhurbaşkanlığı Birim Başkanları: 91.571 TL → 98.000 TL
🔴 Çocuk Gelişimcisi: 57.855 TL → 62.988 TL
🔴 Daire Başkanı: 112.856 TL → 120.000 TL
🔴 Daire Tabibi: 80.165 TL → 86.500 TL
🔴 Denetçi/Başdenetçi: 102.833 TL → 110.000 TL
🔴 Denizcilik Sörvey Mühendisi: 87.192 TL → 92.500 TL
🔴 Doktor Öğretim Üyesi: 80.958 TL → 86.500 TL
🔴 Eczacı: 62.621 TL → 67.500 TL
🔴 Eğitim Görevlisi: 66.558 TL → 72.000 TL
🔴 Emniyet Amiri: 76.391 TL → 81.279 TL
🔴 Emniyet Müdürü 3. Sınıf: 84.263 TL → 90.000 TL
🔴 Fakülte Sekreteri: 78.658 TL → 84.346 TL
🔴 Genel Müdür: 143.763 TL → 155.000 TL
🔴 Genel Müdür Yardımcısı: 123.119 TL → 132.000 TL
🔴 Hakim: 152.050 TL → 165.000 TL
🔴 Hakim Adayı: 72.169 TL → 77.592 TL
🔴 Hazine Avukatı: 70.249 TL → 75.631 TL
🔴 Hukuk Müşaviri: 66.583 TL → 71.955 TL
🔴 İlçe Emniyet Müdürü: 81.854 TL → 87.239 TL
🔴 Kaymakam: 122.402 TL → 132.000 TL
🔴 Memur: 51.217 TL → 57.058 TL
🔴 Polis: 68.392 TL → 75.000 TL
🔴 Profesör: 100.838 TL → 108.000 TL
🔴 SGK Başkanı: 148.464 TL → 160.000 TL
🔴 Vali: 155.023 TL → 165.000 TL