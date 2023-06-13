En düşük memur maaşının 22 olacak mı? İletişim Başkanlığı açıkladı
Milyonlarca vatandaşın gözü ekonomideki gelişmelere çevrilirken, 'en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilecek' iddiası gündem oldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin açıklama yaptı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini öngören yasa teklifinin Ekim ayında Meclis'e getirileceği iddialarının doğru olmadığını belirtti. Konuyla ilgili yasa teklifinin 28'inci dönemin ilk kanun teklifi olacağı ifade edildi.
Açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
“En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi ve emeklilere refah payı verilmesine dair yasal düzenleme Ekim ayında TBMM'ye gelecek.” şeklindeki iddianın doğru olmadığı belirtildi.
İddiaya konu düzenleme için teklifin, 28'inci dönemin ilk kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceği kaydedildi.
Kaynak: TRT HaberTapu ve Kadastro 171 sözleşmeli personel alacak Aile Bakanlığından çocuklu ailelere destek! EYT’den sonra yeni erken emeklilik sistemi geliyor Piyasalarda gün sonu