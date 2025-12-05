En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte güncel hesaplamalar
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre belirlenen beş aylık kümülatif enflasyon, maaş artışlarında belirleyici olurken, bu oranlar üzerinden yapılan ilk hesaplamalar en düşük memur ve emekli maaşlarının hangi seviyeye yükseleceğini ortaya koydu.
Memur ve emekli maaş artışlarını doğrudan etkileyen Kasım ayı enflasyon verileri kamuoyuyla paylaşıldı.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Kasım ayında aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon oranı yüzde 31,07'ye yükseldi.
Temmuz ayındaki yüzde 2,06, Ağustos'taki yüzde 2,04, Eylül'deki yüzde 3,23 ve Ekim'deki yüzde 2,55'lik aylık artışlar toplandığında, ilk 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak kesinleşti.
Memurlar, yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve bu zammın üzerindeki enflasyon farkı doğrultusunda maaş artışı alıyorlar.
2026 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı, yüzde 11 olarak belirlendi.
Kasım ayı enflasyon verilerine göre yapılan güncel hesaplama şöyle:
5 aylık enflasyon oranı: %11,21
Enflasyon farkı: %5,91
Toplu sözleşme zammı: %11
Toplam kümülatif artış: %17,57
Belirlenen yüzde 17,57’lik bu kümülatif artışa ek olarak, memurlara 1.000 TL'lik taban aylık artışı da uygulanacak.
EN DÜŞÜK MAAŞLARDA BEKLENEN SEVİYELER
Kasım ayı enflasyon verileri ışığında yapılan ilk hesaplamalar, en düşük maaş seviyelerini de netleştirdi:
Mevcut durumda 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı, yapılacak zam ile birlikte 60 bin 366 liraya yükselecek.
En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 651 lira seviyesinde hesaplandı.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI
Kasım ayına ilişkin açıklanan yüzde 0,87'lik TÜFE artışıyla beraber, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 11,21'e ulaştı.
Bu duruma göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 11,21'lik zam oranını hak etmiş oldu.
Bu hesaplama sonucunda, şu anda 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının 18 bin 773 liraya yükseleceği tahmin ediliyor.