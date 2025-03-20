En düşük ve en yüksek işsizlik oranına sahip iller
TÜİK, İşgücü İstatistikleri 2024 verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,7 puan düşüşle yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı bir yılda 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu.
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İşsizlik oranı en düşük iller
Yüzde 4 ile Burdur
İşsizlik oranı en düşük iller
Yüzde 4 ile Kastamonu
İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 18,3 ile Hakkari.
En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,3 ile Hakkari
En yüksek istihdam oranı ise yüzde 60,6 ile Ardahan.
En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 63,9 ile Ardahan'da gerçekleşti.
En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 41,6 ile Siirt'te oldu.