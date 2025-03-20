En düşük ve en yüksek işsizlik oranına sahip iller

TÜİK, İşgücü İstatistikleri 2024 verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,7 puan düşüşle yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı bir yılda 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu.

Yayınlanma:
En düşük ve en yüksek işsizlik oranına sahip iller - Resim: 1

İşsizlik oranı en düşük iller

Yüzde 4 ile Burdur

1 5
En düşük ve en yüksek işsizlik oranına sahip iller - Resim: 2

İşsizlik oranı en düşük iller

Yüzde 4 ile Kastamonu

2 5
En düşük ve en yüksek işsizlik oranına sahip iller - Resim: 3

İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 18,3 ile Hakkari.

En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,3 ile Hakkari

3 5
En düşük ve en yüksek işsizlik oranına sahip iller - Resim: 4

En yüksek istihdam oranı ise yüzde 60,6 ile Ardahan.

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 63,9 ile Ardahan'da gerçekleşti.

4 5
En düşük ve en yüksek işsizlik oranına sahip iller - Resim: 5

En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 41,6 ile Siirt'te oldu.

5 5
işsizlik istihdam tüik verileri işgücü