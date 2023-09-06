En kolay kredi kartı veren banka hangisidir? O bankalar kredi kartı dağıtıyor!

En kolay kredi kartı veren banka hangisi gibi sorular soran vatandaşlar genelde kredi kartı almakta zorlananlar oluyor. Çalışmıyor veya düşük ücretli çalışıyor olabilir. Bu sebeple daha az kredi kartı veren bankalara gittiklerinde problem yaşıyorlar. Biz de sizler için kredi kartı alırken problem yaşamayacağınız bol bol kredi kartı veren bankaları listeledik!

EN KOLAY KREDİ KARTI VEREN BANKA HANGİSİ? KREDİ KARTI NASIL ALINIR?

Kredi kartı alırken bankaların dikkat ettiği birçok değişken vardır. Çalışma durumunuz, aile geliriniz, kredi puanınız, sigorta durumunuz, mal varlığınız diye bu liste uzar gider. En önemlisi ise doğru bankayı seçmek sizin kredi kartı almanızı sağlar. Bazı bankalar yalnızca belli kesimden müşterilere kredi kartı vermeye gayret ederken bazı bankalar bol keseden herkese kredi kartları dağıtır. Bu sebeple kredi kartı alırken öncelikle hangi bankayı tercih edeceğimize karar vermeliyiz.

KREDİ KARTI ALIRKEN TERCİK EDİLEBİLECEK BANKALAR

En kolay kredi kartı veren banka hangisi listemize Enpara ile başlayabiliriz. Enpara dijital bankacılık alanında kendini çok fazla geliştirmiş bankalardan biri. Bu sebeple genelde dijital işlerle uğraşanlar Enpara'yı tercih ederler. Listemizde Enpara'dan sonra Garanti Bankası bulunuyor. Garanti Bankası bol bol kredi kartı dağıtmasıyla meşhurdur. Kredi kartı almaya çalışıp alamıyorsanız Garanti Bankası'nı tercih etmenizi öneririm. Ardından Listeye şöyle devam edebiliriz:

Enpara

Akbank

Garanti Bankası

Yapı Kredi

Halkbank

QNB Finansbank

Denizbank

CEPTETEB

Türkiye İş Bankası

Bu liste bu şekilde uzar gider. Ayrıca kredi kartı alma konusunda ileride de sıkıntılar yaşamak istemiyorsanız kredi borcunuzu zamanında ödeyerek kredi puanınızı yükseltmelisiniz.

KREDİ KARTI NE İŞE YARAR? NEDEN TERCİH EDİLİR?

Kredi kartı günlük yaşantınızda borçlandığınız şeyleri geleceğe erteleyerek maaşınız yattığında ödemenizi sağlayan bir sistemdir. Ayrıca taksitli alışveriş yapmanızı sağlar ve bu sayede daha kolay bir şekilde satın alımlar yapabilirsiniz. Taksitsiz bir şekilde aylık satın alımlar yaptığınız taktirde herhangi bir komisyon ödemesi de yapmak zorunda kalmazsınız. Bu sebeple insanlar kredi kartı almayı bolca tercih ediyorlar.