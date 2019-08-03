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En son dakika sigara zammı haberleri... Sigara fiyatları ne kadar oldu? 3 Ağustos 2019 Cumartesi yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi belli oldu

Bazı sigara markalarına zam yapıldı. 3 Ağustos 2019 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesi, satış yapanlarla paylaşıldı. Şirket tarafından iş ortaklarına zamlı sigara fiyatları, kısa mesajla bildirildi. Mesajda yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olduğu belirtildi. Art arda zamların geldiğini aktaran yurttaşlar, zamların geri çekilmesini talep etti

En son dakika sigara zammı haberleri... Sigara fiyatları ne kadar oldu? 3 Ağustos 2019 Cumartesi yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi belli oldu

Bazı sigara markalarına zam yapıldı. 3 Ağustos 2019 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesi, satış ortaklarıyla paylaşıldı.

Zamlı fiyatlara göre, ilgili grubun en pahalı sigara fiyatı 18 lira en ucuz sigara fiyatı da 14 lira oldu. Sigaralara 3 lira zam yapıldığı belirtildi.

Zamlı fiyatların bugünden itibaren geçerli olduğu açıklandı. Sigaralar, yeni fiyatlarla satışa sunuldu. Edinilen bilgilere göre fiyatlarda 3 lira artış gerçekleştirildi.

Buna göre ilgili gruptaki markaların en pahalı sigara fiyatı 18 liraya en ucuz sigara fiyatı da 14 liraya yükseldi. Vatandaşlar, sigara fiyatlarına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Art arda zamların geldiğini aktaran yurttaşlar, zamların geri çekilmesini istedi.

MESAJLA BİLDİRİLDİ

Şirket tarafından iş ortaklarına zamlı sigara fiyatları, kısa mesajla bildirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #zamlı sigara fiyatları listesi 2019 #zam #sigara zammı
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