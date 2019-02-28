Konkordato ilanları, HGS'ye de sıçradı. Vendeka Bilgi Teknolojileri şirketi konkordato ilan etti

Köprü ve otoyol gişelerinde otomatik ücret tahsil eden Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile akıllı kart, yolcu bilgilendirme ve ulaşım yönetim sistemini (AKYOLBİL) geliştiren Vendeka Bilgi Teknolojileri Tic A.Ş konkordato ilan etti.



Sözcü gazetesinin haberine göre, Vendeka isimli şirket, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirkete ilk olarak 3 ay geçici mühlet verdi daha sonra ise 3 aylık geçici mühletin 2 ay daha uzatılmasına karar verdi. Vendeka Bilgi Teknolojileri Tic A.Ş’nin başvurusunu değerlendiren mahkeme Beyhan Öztürk ve Ayşe Özge Çınar Seçkin’i geçici komiser heyeti olarak atadı.



94 AYRI LOKASYON, 387 GİŞE



Vendeka Grup’un amiral gemisi olan Vendeka Bilgi Teknolojileri,ana yüklenici olarak Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk pasif RFID elektronik ücret toplama projesi olan Hızlı Geçiş Sistemi’ni yaptı. Kartlı geçiş sisteminin yerini alan HGS, 2 bin kilometre otoyol ağını kapsarken, 94 ayrı lokasyon olmak üzere 387 gişede faaliyet gösteriyor. 11 milyon kişi hali hazırda HGS’yi kullanıyor.



Geçtiğimiz günlerde Vendeka isimli şirketin sahipleri İsmail ve Mustafa Meral kardeşler hakkında FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla dava açıldı ve iddianame hazırlanmıştı.



ulusal.com.tr