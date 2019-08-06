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EN SON HABERLER! SGK SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına aylıklarına intibak zammında son gelişmeler! CHP'li isim hükümete sorular sordu

Emekliler heyecanla intibak yasasının çıkmasını bekliyor. Farklı zamanlarda aynı maaş ve prim günü üzerinden emekli olan vatandaşlar arasında ciddi maaş farkları bulunuyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin gözü, intibak yasasında. Zam bekleyen emekliler, internette intibak yasasındaki son durumu araştırıyor. CHP'li Kamil Oktay Sındır da bu durumla alakalı bir soru önergesi verdi. Önergeyle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sorular yöneltildi

EN SON HABERLER! SGK SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına aylıklarına intibak zammında son gelişmeler! CHP'li isim hükümete sorular sordu

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin gözü, intibak yasasında. Zam bekleyen emekliler, internette intibak yasasındaki son durumu araştırıyor. 

CHP'li Kamil Oktay Sındır, verdiği soru önergesinde farklı zamanlarda aynı maaş ve prim günü üzerinden emekli olan vatandaşlar arasında ciddi maaş farkları bulunduğunu kaydetti.

CHP'li Sındır tarafından bu eşitsizlik için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayyacak düzenlemenin yapılması yani intibak uygulaması gerektiği belirtildi.

Yetkililerce intibak yasasının beklentisi maddi gerekçelerle ötelendiğini ifade eden Prof. Dr. Sındır, konu hakkında bir soru önergesi verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sgk #sosyal güvenlik kurumu #ssk #bağ-kur #emekli maaşları #emekli aylıkları #intibak #intibak yasası
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