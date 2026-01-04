En uygun krediyi hangi banka veriyor? Bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları belli oldu

Yeni yılın ilk günlerinde artan nakit ihtiyacıyla birlikte bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme tutarları yeniden gündemde. 100 bin TL kredi için en uygun geri ödeme seçenekleri banka banka listelendi.

QNB – Yeni Müşterilere Özel (Faizsiz)

60.000 TL – 3 ay %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL – 3 ay %0 faizli taksitli nakit avans
Toplam: 85.000 TL

ON Dijital Bankacılık – 3 Ay Ertelemeli

Faiz: %2,79
Aylık taksit: 6.311 TL
Toplam ödeme: 151.955 TL

Akbank – 3 Ay Ertelemeli

Faiz: %3,54
Aylık taksit: 6.969 TL
Toplam ödeme: 167.758 TL

ON Dijital Bankacılık – Yeni Müşterilere Özel

50.000 TL – %0 faizli Süper Ek Hesap
50.000 TL – 24 ay %2,79 faizli kredi

Akbank – Yeni Müşterilere Özel (Faizsiz)

35.000 TL – 6 ay %0 faizli kredi
25.000 TL – 3 ay %0 faizli taksitli avans
Toplam: 60.000 TL

GetirFinans – Yeni Müşterilere Özel

500.000 TL’ye kadar kredi
Faiz: %3,49
Aidatsız kredi kartı

DenizBank – Yeni Müşterilere Özel (Faizsiz)

65.000 TL – 3 ay %0 faizli kredi
25.000 TL – 3 ay %0 faizli nakit avans
Toplam: 90.000 TL

Garanti BBVA – Yeni Müşterilere Özel (Faizsiz)

50.000 TL – 3 ay %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL – 3 ay %0 faizli nakit avans
Toplam: 75.000 TL

CEPTETEB

Faiz: %2,99
Aylık taksit: 6.483 TL
Toplam ödeme: 156.093 TL

TEB

Faiz: %2,99
Aylık taksit: 6.483 TL
Toplam ödeme: 156.093 TL

Ziraat Bankası

Faiz: %3,99
Aylık taksit: 7.379 TL
Toplam ödeme: 177.608 TL

TEB – Yeni Müşterilere Özel

125.000 TL – 36 ay %2,99 faizli kredi
25.000 TL – 3 ay %0 faizli taksitli nakit avans

Yapı Kredi

Faiz: %3,49
Aylık taksit: 6.924 TL
Toplam ödeme: 166.681 TL

Enpara.com – Standart

Faiz: %3,29
Aylık taksit: 6.746 TL
Toplam ödeme: 161.904 TL

Garanti BBVA

Faiz: %3,14
Aylık taksit: 6.614 TL
Toplam ödeme: 159.233 TL

Vakıf Katılım – Yeni Müşterilere Özel

Kâr payı: %3,68
Aylık taksit: 7.096 TL
Toplam ödeme: 170.794 TL

Albaraka Türk – Yeni Müşterilere Özel

60.000 TL – 6 taksit vade farksız
25.000 TL – 6 ay %0 kâr paylı finansman
Tanışma ödülü: 25.000 TL
Toplam: 85.000 TL

Halkbank

Faiz: %5,06
Aylık taksit: 8.398 TL
Toplam ödeme: 202.063 TL

