En uygun krediyi hangi banka veriyor? Bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları belli oldu
Yeni yılın ilk günlerinde artan nakit ihtiyacıyla birlikte bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme tutarları yeniden gündemde. 100 bin TL kredi için en uygun geri ödeme seçenekleri banka banka listelendi.
QNB – Yeni Müşterilere Özel (Faizsiz)
60.000 TL – 3 ay %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL – 3 ay %0 faizli taksitli nakit avans
Toplam: 85.000 TL
ON Dijital Bankacılık – 3 Ay Ertelemeli
Faiz: %2,79
Aylık taksit: 6.311 TL
Toplam ödeme: 151.955 TL
Akbank – 3 Ay Ertelemeli
Faiz: %3,54
Aylık taksit: 6.969 TL
Toplam ödeme: 167.758 TL
ON Dijital Bankacılık – Yeni Müşterilere Özel
50.000 TL – %0 faizli Süper Ek Hesap
50.000 TL – 24 ay %2,79 faizli kredi
Akbank – Yeni Müşterilere Özel (Faizsiz)
35.000 TL – 6 ay %0 faizli kredi
25.000 TL – 3 ay %0 faizli taksitli avans
Toplam: 60.000 TL
GetirFinans – Yeni Müşterilere Özel
500.000 TL’ye kadar kredi
Faiz: %3,49
Aidatsız kredi kartı
DenizBank – Yeni Müşterilere Özel (Faizsiz)
65.000 TL – 3 ay %0 faizli kredi
25.000 TL – 3 ay %0 faizli nakit avans
Toplam: 90.000 TL
Garanti BBVA – Yeni Müşterilere Özel (Faizsiz)
50.000 TL – 3 ay %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL – 3 ay %0 faizli nakit avans
Toplam: 75.000 TL
CEPTETEB
Faiz: %2,99
Aylık taksit: 6.483 TL
Toplam ödeme: 156.093 TL
TEB
Faiz: %2,99
Aylık taksit: 6.483 TL
Toplam ödeme: 156.093 TL
Ziraat Bankası
Faiz: %3,99
Aylık taksit: 7.379 TL
Toplam ödeme: 177.608 TL
TEB – Yeni Müşterilere Özel
125.000 TL – 36 ay %2,99 faizli kredi
25.000 TL – 3 ay %0 faizli taksitli nakit avans
Yapı Kredi
Faiz: %3,49
Aylık taksit: 6.924 TL
Toplam ödeme: 166.681 TL
Enpara.com – Standart
Faiz: %3,29
Aylık taksit: 6.746 TL
Toplam ödeme: 161.904 TL
Garanti BBVA
Faiz: %3,14
Aylık taksit: 6.614 TL
Toplam ödeme: 159.233 TL
Vakıf Katılım – Yeni Müşterilere Özel
Kâr payı: %3,68
Aylık taksit: 7.096 TL
Toplam ödeme: 170.794 TL
Albaraka Türk – Yeni Müşterilere Özel
60.000 TL – 6 taksit vade farksız
25.000 TL – 6 ay %0 kâr paylı finansman
Tanışma ödülü: 25.000 TL
Toplam: 85.000 TL
Halkbank
Faiz: %5,06
Aylık taksit: 8.398 TL
Toplam ödeme: 202.063 TL