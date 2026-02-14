En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar?

Araç sahibi olmak isteyenler için bankaların taşıt kredisi faiz oranları güncellendi. 400.000 TL kredi çekerek araba almak isteyen bir vatandaşın cebinden çıkacak toplam tutar, banka tercihine göre yarım milyon liraya yakın fark ediyor. İşte 36 ay vadeli taşıt kredisinde en avantajlı seçenekler.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 1

Otomobil fiyatlarındaki artış sürerken, nakit gücü yetersiz kalan vatandaşlar bankaların taşıt kredisi paketlerine yöneliyor.

1 20
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 2

Ancak bankalar arasındaki faiz ve kâr payı makasının açılması, kredi maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

2 20
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 3

400.000 TL tutarında ve 36 ay vadeli bir kredi için yapılan hesaplamalar, doğru bankayı seçmenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

3 20
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 4

İşte 400.000 TL için 36 ay vadede banka banka ödeme planı:

4 20
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 5

Akbank
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 20.298,73 TL
Toplam Ödeme: 733.054 TL

5 20
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 6

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 20.298,73 TL
Toplam Ödeme: 732.754 TL

6 20
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 7

Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,82
Aylık Taksit: 20.186,80 TL
Toplam Ödeme: 729.024 TL

7 20
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 8

İş Bankası
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 20.448,42 TL
Toplam Ödeme: 738.143 TL

8 20
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 9

Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,94
Aylık Taksit: 20.636,27 TL
Toplam Ödeme: 745.205 TL

9 20
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 10

Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,94
Aylık Taksit: 20.636,27 TL
Toplam Ödeme: 744.905 TL

10 20
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 11

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 21.204,58 TL
Toplam Ödeme: 765.364 TL

11 20
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 12

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Ödeme: 779.145 TL

12 20
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 13

Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 21.973,28 TL
Toplam Ödeme: 793.038 TL

13 20
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 14

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Ödeme: 779.145 TL

14 20
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 15

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Ödeme: 779.145 TL

15 20
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 16

Şekerbank
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL

16 20
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 17

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.101,55 TL
Toplam Ödeme: 1.013.655 TL

17 20
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 18

Anadolubank
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 28.230,03 TL
Toplam Ödeme: 1.018.281 TL

18 20
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 19

Halkbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 28.530,65 TL
Toplam Ödeme: 1.029.103 TL

19 20
En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? - Resim: 20

ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 33.438,58 TL
Toplam Ödeme: 1.205.788 TL

20 20
taşıt kredisi