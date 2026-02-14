En uygun taşıt kredisi hangi bankada? 400 bin TL araç kredisinin aylık ödemesi ne kadar?
Araç sahibi olmak isteyenler için bankaların taşıt kredisi faiz oranları güncellendi. 400.000 TL kredi çekerek araba almak isteyen bir vatandaşın cebinden çıkacak toplam tutar, banka tercihine göre yarım milyon liraya yakın fark ediyor. İşte 36 ay vadeli taşıt kredisinde en avantajlı seçenekler.
Otomobil fiyatlarındaki artış sürerken, nakit gücü yetersiz kalan vatandaşlar bankaların taşıt kredisi paketlerine yöneliyor.
Ancak bankalar arasındaki faiz ve kâr payı makasının açılması, kredi maliyetlerini doğrudan etkiliyor.
400.000 TL tutarında ve 36 ay vadeli bir kredi için yapılan hesaplamalar, doğru bankayı seçmenin önemini bir kez daha ortaya koydu.
İşte 400.000 TL için 36 ay vadede banka banka ödeme planı:
Akbank
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 20.298,73 TL
Toplam Ödeme: 733.054 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 20.298,73 TL
Toplam Ödeme: 732.754 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,82
Aylık Taksit: 20.186,80 TL
Toplam Ödeme: 729.024 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 20.448,42 TL
Toplam Ödeme: 738.143 TL
Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,94
Aylık Taksit: 20.636,27 TL
Toplam Ödeme: 745.205 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,94
Aylık Taksit: 20.636,27 TL
Toplam Ödeme: 744.905 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 21.204,58 TL
Toplam Ödeme: 765.364 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Ödeme: 779.145 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 21.973,28 TL
Toplam Ödeme: 793.038 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Ödeme: 779.145 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.101,55 TL
Toplam Ödeme: 1.013.655 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 28.230,03 TL
Toplam Ödeme: 1.018.281 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 28.530,65 TL
Toplam Ödeme: 1.029.103 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 33.438,58 TL
Toplam Ödeme: 1.205.788 TL