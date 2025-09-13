En uygun taşıt kredisi hangi bankada? İşte 400 bin TL 36 ay vadeli kredi karşılaştırması

400.000 TL’yi 36 ay vadeli taşıt kredisi olarak kullanmak isteyenler için bankaların güncel faiz oranları açıklandı. İşte 400 bin TL taşıt kredisi için geri ödeme tutarları...

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Sıfır veya ikinci el araç almak isteyenler için bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranları belli oldu. 400.000 TL’yi 36 ay vadeli krediyle çekmek isteyen tüketicilerin ödeyeceği aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları banka banka listelendi.

 İşte 400 bin TL taşıt kredisi için geri ödeme tutarları...

AKBANK

Faiz Oranı: %3,09
Aylık Ödeme: 21.204,58 TL
Toplam Ödeme: 765.664 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %2,98
Aylık Ödeme: 20.787,12 TL
Toplam Ödeme: 750.636 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,05
Aylık Ödeme: 21.052,33 TL
Toplam Ödeme: 759.883 TL

DÜNYA KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Ödeme: 21.242,72 TL
Toplam Ödeme: 767.037 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Ödeme: 21.433,89 TL
Toplam Ödeme: 773.620 TL

TEB

Faiz Oranı: %3,19
Aylık Ödeme: 21.587,38 TL
Toplam Ödeme: 779.145 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,50
Aylık Ödeme: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Ödeme: 24.351,04 TL
Toplam Ödeme: 878.637 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,29
Aylık Ödeme: 21.973,28 TL
Toplam Ödeme: 793.038 TL

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,79
Aylık Ödeme: 23.947,55 TL
Toplam Ödeme: 864.111 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %4,00
Aylık Ödeme: 24.798,08 TL
Toplam Ödeme: 894.730 TL

ANADOLUBANK 

Faiz Oranı: %4,82
Aylık Ödeme: 28.230,03 TL
Toplam Ödeme: 1.018.281 TL

HALKBANK 

Faiz Oranı: %4,89
Aylık Ödeme: 28.530,65 TL
Toplam Ödeme: 1.029.103 TL

ICBC BANK TURKEY

Faiz Oranı: %6,00
Aylık Ödeme: 33.438,58 TL
Toplam Ödeme: 1.205.788 TL

taşıt kredisi