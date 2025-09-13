En uygun taşıt kredisi hangi bankada? İşte 400 bin TL 36 ay vadeli kredi karşılaştırması
400.000 TL’yi 36 ay vadeli taşıt kredisi olarak kullanmak isteyenler için bankaların güncel faiz oranları açıklandı. İşte 400 bin TL taşıt kredisi için geri ödeme tutarları...
Sıfır veya ikinci el araç almak isteyenler için bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranları belli oldu. 400.000 TL’yi 36 ay vadeli krediyle çekmek isteyen tüketicilerin ödeyeceği aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları banka banka listelendi.
İşte 400 bin TL taşıt kredisi için geri ödeme tutarları...
AKBANK
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Ödeme: 21.204,58 TL
Toplam Ödeme: 765.664 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %2,98
Aylık Ödeme: 20.787,12 TL
Toplam Ödeme: 750.636 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Ödeme: 21.052,33 TL
Toplam Ödeme: 759.883 TL
DÜNYA KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Ödeme: 21.242,72 TL
Toplam Ödeme: 767.037 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Ödeme: 21.433,89 TL
Toplam Ödeme: 773.620 TL
TEB
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Ödeme: 21.587,38 TL
Toplam Ödeme: 779.145 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Ödeme: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Ödeme: 24.351,04 TL
Toplam Ödeme: 878.637 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Ödeme: 21.973,28 TL
Toplam Ödeme: 793.038 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,79
Aylık Ödeme: 23.947,55 TL
Toplam Ödeme: 864.111 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: %4,00
Aylık Ödeme: 24.798,08 TL
Toplam Ödeme: 894.730 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Ödeme: 28.230,03 TL
Toplam Ödeme: 1.018.281 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Ödeme: 28.530,65 TL
Toplam Ödeme: 1.029.103 TL
ICBC BANK TURKEY
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Ödeme: 33.438,58 TL
Toplam Ödeme: 1.205.788 TL