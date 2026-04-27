En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi

Mevduat faizlerinde rekabet hız kesmeden sürerken, 750 bin TL’sini 32 gün vadede değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu oranlar ve getiriler netleşti. İşte banka banka kazanç tablosu...

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 1

Bankacılık sektöründe vadeli mevduat faiz oranlarına yönelik rekabet sürüyor. Yatırımcıların birikimlerini değerlendirdiği 32 günlük vade seçeneklerinde, 750.000 TL'lik anapara üzerinden sağlanan getiriler netleşti.

1 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 2

Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 22.783,56 TL
Vade Sonu Tutar: 772.783,56 TL

2 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 3

Odea
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 23.054,79 TL
Vade Sonu Tutar: 773.054,79 TL

3 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 4

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 22.512,33 TL
Vade Sonu Tutar: 772.512,33 TL

4 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 5

QNB
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 21.709,48 TL
Vade Sonu Tutar: 771.709,48 TL

5 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 6

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 21.493,12 TL
Vade Sonu Tutar: 771.493,12 TL

6 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 7

ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 22.319,78 TL
Vade Sonu Tutar: 772.319,78 TL

7 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 8

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 19.442,5 TL
Vade Sonu Tutar: 769.442,5 TL

8 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 9

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 22.823,8 TL
Vade Sonu Tutar: 772.823,8 TL

9 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 10

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 22.823,8 TL
Vade Sonu Tutar: 772.823,8 TL

10 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 11

Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 21.667,21 TL
Vade Sonu Tutar: 771.667,21 TL

11 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 12

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 21.493,12 TL
Vade Sonu Tutar: 771.493,12 TL

12 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 13

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL

13 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 14

Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 23.146,43 TL
Vade Sonu Tutar: 773.146,43 TL

14 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 15

DenizBank
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 24.379,99 TL
Vade Sonu Tutar: 774.379,99 TL

15 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 16

getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.154,91 TL
Vade Sonu Tutar: 771.154,91 TL

16 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 17

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.786,4 TL
Vade Sonu Tutar: 771.786,4 TL

17 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 18

Hayat Finans
Kar Payı Oranı: %42,39
Aylık Getiri: 22.995,12 TL
Vade Sonu Tutar: 772.995,12 TL

18 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 19

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 22.783,56 TL
Vade Sonu Tutar: 772.783,56 TL

19 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 20

N Kolay
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 23.257,46 TL
Vade Sonu Tutar: 773.257,46 TL

20 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 21

Enpara.com
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 21.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 771.969,86 TL

21 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 22

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 21.427,4 TL
Vade Sonu Tutar: 771.427,4 TL

22 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 23

Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %36
Aylık Getiri: 17.140,14 TL
Vade Sonu Tutar: 767.140,14 TL

23 24
En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 24

Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 18.986,3 TL
Vade Sonu Tutar: 768.986,3 TL

24 24
