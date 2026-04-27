En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi
Mevduat faizlerinde rekabet hız kesmeden sürerken, 750 bin TL’sini 32 gün vadede değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu oranlar ve getiriler netleşti. İşte banka banka kazanç tablosu...
Bankacılık sektöründe vadeli mevduat faiz oranlarına yönelik rekabet sürüyor. Yatırımcıların birikimlerini değerlendirdiği 32 günlük vade seçeneklerinde, 750.000 TL'lik anapara üzerinden sağlanan getiriler netleşti.
Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 22.783,56 TL
Vade Sonu Tutar: 772.783,56 TL
Odea
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 23.054,79 TL
Vade Sonu Tutar: 773.054,79 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 22.512,33 TL
Vade Sonu Tutar: 772.512,33 TL
QNB
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 21.709,48 TL
Vade Sonu Tutar: 771.709,48 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 21.493,12 TL
Vade Sonu Tutar: 771.493,12 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 22.319,78 TL
Vade Sonu Tutar: 772.319,78 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 19.442,5 TL
Vade Sonu Tutar: 769.442,5 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 22.823,8 TL
Vade Sonu Tutar: 772.823,8 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 22.823,8 TL
Vade Sonu Tutar: 772.823,8 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 21.667,21 TL
Vade Sonu Tutar: 771.667,21 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 21.493,12 TL
Vade Sonu Tutar: 771.493,12 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 23.146,43 TL
Vade Sonu Tutar: 773.146,43 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 24.379,99 TL
Vade Sonu Tutar: 774.379,99 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.154,91 TL
Vade Sonu Tutar: 771.154,91 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.786,4 TL
Vade Sonu Tutar: 771.786,4 TL
Hayat Finans
Kar Payı Oranı: %42,39
Aylık Getiri: 22.995,12 TL
Vade Sonu Tutar: 772.995,12 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 22.783,56 TL
Vade Sonu Tutar: 772.783,56 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 23.257,46 TL
Vade Sonu Tutar: 773.257,46 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 21.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 771.969,86 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 21.427,4 TL
Vade Sonu Tutar: 771.427,4 TL
Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %36
Aylık Getiri: 17.140,14 TL
Vade Sonu Tutar: 767.140,14 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 18.986,3 TL
Vade Sonu Tutar: 768.986,3 TL