En yüksek faizi hangi banka veriyor? 500 bin TL için aylık getiri açıklandı
500.000 TL’nizi 32 gün vadeli mevduat hesabına yatırırsanız hangi bankadan ne kadar kazanç elde edersiniz? İşte bankaların faiz oranları, aylık getirileri ve vade sonu tutarları…
500 bin TL’nizi 32 günlüğüne vadeli mevduata yatırmak istiyorsanız bankaların sunduğu faiz oranları ve net getiriler belli oldu. En yüksek kazancı sağlayan banka dikkat çekti.
İşte 500 bin TL mevduatın aylık getirisi:
ALTERNATİF BANK – VOV HESAP
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri (Net Kazanç): 15.045,18 TL
Vade Sonu Tutar: 515.045,18 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK – ON PLUS
Faiz Oranı: %47,5
Aylık Getiri (Net Kazanç): 15.021,65 TL
Vade Sonu Tutar: 515.021,65 TL
FİBABANKA – KİRAZ HESAP
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri (Net Kazanç): 15.005,91 TL
Vade Sonu Tutar: 515.005,91 TL
TEB – MARİFETLİ HESAP
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri (Net Kazanç): 15.552,12 TL
Vade Sonu Tutar: 515.552,12 TL
GETİRFİNANS – GÜNLÜK VADELİ HESAP
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 13.919,35 TL
Vade Sonu Tutar: 513.919,35 TL
HSBC – MODERN HESAP
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 14.570,18 TL
Vade Sonu Tutar: 514.570,18 TL
ODEA – OKSİJEN HESAP
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 14.089,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.089,93 TL
YAPI KREDİ – SINIRSIZ HESAP TL
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL
GARANTİ BBVA – E-VADELİ HESAP
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri (Net Kazanç): 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL
AKBANK – SERBEST PLUS HESAP
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri (Net Kazanç): 16.160,08 TL
Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL
QNB FİNANSBANK – E-VADELİ MEVDUAT
Faiz Oranı: %43,75
Aylık Getiri (Net Kazanç): 13.923,29 TL
Vade Sonu Tutar: 513.923,29 TL
DENİZBANK – E-MEVDUAT
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri (Net Kazanç): 15.731,51 TL
Vade Sonu Tutar: 515.731,51 TL
ZİRAAT BANKASI – VADELİ TL MEVDUAT
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri (Net Kazanç): 15.550,68 TL
Vade Sonu Tutar: 515.550,68 TL
İŞ BANKASI – VADELİ TL HESABI
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri (Net Kazanç): 15.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 515.369,86 TL
AKBANK – VADELİ HESAP TL
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri (Net Kazanç): 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL