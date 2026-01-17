En yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte 1.5 milyon liranın aylık net kazanç hesabı
Bankaların vadeli mevduat faiz oranlarındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Yatırımcılar, birikimlerini enflasyon karşısında korumak ve ek gelir elde etmek için bankaların güncel tekliflerini yakın takibe aldı. İşte paranıza en çok kazandıran o bankalar...
Merkez Bankası'nın para politikası adımları ve piyasa koşullarıyla birlikte bankaların mevduat faiz oranları değişkenlik göstermeyi sürdürüyor.
Tasarrufunu vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için 1.5 milyon TL'lik anaparanın 32 günlük getirisi mercek altına alındı.
İşte bankalar ve 1.500.000 TL için 32 günlük vade sonunda sundukları kazanç tablosu:
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 38.026,29 TL
Vade Sonu Tutar: 1.538.026,29 TL
Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 42.986,24 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.986,24 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 48.480,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.548.480,23 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 48.480,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.548.480,23 TL
HSBC
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 48.480,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.548.480,23 TL
getirfinans (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 41.836,20 TL
Vade Sonu Tutar: 1.541.836,20 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 47.361,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.547.361,73 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 43.572,80 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.572,80 TL
ING
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 46.802,78 TL
Vade Sonu Tutar: 1.546.802,78 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 45.024,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.024,66 TL
QNB
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 44.482,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.482,19 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 43.939,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.939,73 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 43.397,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.397,26 TL
getirfinans (Vadeli)
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 43.397,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.397,26 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 43.397,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.397,26 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,92
Aylık Getiri: 43.310,47 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.310,47 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 42.854,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.854,79 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 42.312,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.312,33 TL
Odea (Yeni Vadeli)
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 41.769,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.541.769,86 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 46.652,05 TL
Vade Sonu Tutar: 1.546.652,05 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 41.227,40 TL
Vade Sonu Tutar: 1.541.227,40 TL