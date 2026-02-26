En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 2 milyon TL'yi bankaya yatıran ayda ne kadar kazanıyor?
Mevduat faizlerinde rekabet hız kesmiyor. 26 Şubat 2026 itibarıyla güncellenen oranlar, yüksek tutarlı birikimi olan yatırımcılar için dikkat çekici getiriler sunuyor. Peki 2 milyon TL’si olan bir yatırımcı, parasını 32 günlüğüne vadeye koyarsa ne kadar kazanıyor?
Birikimlerini risksiz bir şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcılar, bankaların mevduat faizi oranlarını yakından takip ediyor.
2 milyon TL bakiyesi olan bir yatırımcı için 32 günlük vade süresi sonunda elde edilecek net kazanç, bankaların sunduğu güncel hoş geldin faizleri ve avantajlı kampanyalarla değişiklik gösteriyor.
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 54.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.969,86 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 56.637,19 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.637,19 TL
Odea (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 52.556,56 TL
Vade Sonu Tutar: 2.052.556,56 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 63.148,98 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.148,98 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 52.887,27 TL
Vade Sonu Tutar: 2.052.887,27 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 56.834,08 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.834,08 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 62.403,71 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.403,71 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 61.658,70 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.658,70 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 54.904,63 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.904,63 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 50.319,19 TL
Vade Sonu Tutar: 2.050.319,19 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 57.863,01 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.863,01 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 57.139,73 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.139,73 TL
QNB
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 57.139,73 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.139,73 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,23
Aylık Getiri: 56.749,15 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.749,15 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL
Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL
Odea (Yeni Vadeli)
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 54.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.969,86 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 54.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.969,86 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 53.523,29 TL
Vade Sonu Tutar: 2.053.523,29 TL