En yüksek mevduat getirisi hangi bankada? İşte 400 bin TL'nin aylık getirisi
Mevduat faizlerindeki yükselişle birlikte 400 bin TL’lik birikimini kısa vadede değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu getiriler netleşti. İşte banka banka 400 bin TL'nin aylık getirisi...
Mevduat faiz oranlarının yüksek seyrini koruduğu bu dönemde, 400.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyen yatırımcıların elde edeceği kazançlar merak konusu oldu.
Günlük ve standart vadeli hesaplarda sunulan faiz oranları bankadan bankaya değişirken, vade sonunda oluşacak net tutarlar da dikkat çekici seviyelere ulaşıyor.
İşte 400 bin TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre sağladığı net kazanç tablosu…
ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 12.234,54 TL
Vade Sonu Tutar: 412.234,54 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 12.307,17 TL
Vade Sonu Tutar: 412.307,17 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 12.172,69 TL
Vade Sonu Tutar: 412.172,69 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 11.834,56 TL
Vade Sonu Tutar: 411.834,56 TL
TEB
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 12.510,83 TL
Vade Sonu Tutar: 412.510,83 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 11.903,88 TL
Vade Sonu Tutar: 411.903,88 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 11.903,88 TL
Vade Sonu Tutar: 411.903,88 TL
getirfinans (günlük vadeli)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 11.312,05 TL
Vade Sonu Tutar: 411.312,05 TL
QNB
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 11.641,32 TL
Vade Sonu Tutar: 411.641,32 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %41,02
Aylık Getiri: 11.867,70 TL
Vade Sonu Tutar: 411.867,70 TL
QNB (e-vadeli)
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 10.972,27 TL
Vade Sonu Tutar: 410.972,27 TL
Akbank
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 11.861,92 TL
Vade Sonu Tutar: 411.861,92 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 11.717,26 TL
Vade Sonu Tutar: 411.717,26 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 11.283,29 TL
Vade Sonu Tutar: 411.283,29 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 11.283,29 TL
Vade Sonu Tutar: 411.283,29 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 12.440,55 TL
Vade Sonu Tutar: 412.440,55 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 10.704,66 TL
Vade Sonu Tutar: 410.704,66 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 10.704,66 TL
Vade Sonu Tutar: 410.704,66 TL