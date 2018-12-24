Yasin Alıcı yazdı...

Sabah saatlerinde güne pozitif açılış yapan BİST100 endeksi,kısa vadede 90.000’in üzerinde tutundukça geri çekilmeler olsa bile tepki yükselişlerinde ilk hedef 93.500 ve bu seviye üzerinde endeks günlük kapanış yapabilirse 95.500 ana hedef.



Türkiye’nin CDS’lerine baktığımızda sınırlı da olsa bir düşüş var.366 civarlarında olan CDS,TL varlıklara ilişkin sınırlı da olsa risk algısının düşmeye devam ettiğine işaret ediyor.



Yalnız,CDS’lerde yaşanan hafif bir geri çekilme TL’nin tamamen pozitif ayrışacağı anlamına gelmemektedir.Bunun için USD’de teknik bir geri çekilme olması lazım.Ve endeksin günlük 95.500 üzerinde kapanış yapması gerekiyor.



Noel tatili nedeniyle küresel haber akışının sakin olacağı bir hafta yaşayacağız.



Yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.USD’de 5.30 üzerindeki sağlam duruşu hala beklemekteyim.Bu da endeksteki yükselişi baskılayacaktır.Bugün endekste 92.000’in üzerinde kapanış görmezsek 91.500,ordan da 90.800’lü seviyeleri görebiliriz.93.500 üzerindeki düşük hacimli yükselişler endekste satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.



BİST100 için 91.800-90.800-89.800/500 destek,92.000/500-93.000/500-95.500/500 direnç olarak söylenilebilir.







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