Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Yılbaşına kadar elektrik ve doğalgazda zam olmayacak

Dönmez, “Yılbaşına kadar elektrik ve doğal gazda zam yok. Kurdaki düşüş maliyetleri olumlu etkiliyor. Piyasadaki fiyatlar maliyetlere yakın seviyelerde. Rekabet kurumu da bakıyor inceliyoruz. Doğal gaz fiyatlarını petrol fiyatları tetikliyor. Zaten maliyetlerin altında satış politikası izleniyor. Yılbaşında maliyet düşerse indirim söz konusu olabilir.” ifadelerini kullandı.