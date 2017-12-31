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Enerji içeceklerinde yeni dönem başlıyor

Enerji içecekleri, yarından itibaren spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde satılamayacak, buralarda ürünlerin reklamı yasak olacak.

Enerji içeceklerinde yeni dönem başlıyor

AA muhabirinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinden  edindiği bilgilere göre, 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak Türk Gıda Kodeksi  Enerji İçecekleri Tebliği, bu ürünlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde  üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve  pazarlanmasını sağlamak amacıyla hazırlandı. Enerji içeceklerinin özelliklerini  de belirleyen tebliğ, sporcu içeceklerini kapsamıyor.

Tebliğle ürünün alkolle tüketiminin önüne geçmek için etiketlerinde en  az 3 milimetre puntoyla "Alkolle karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir"  ifadesinin bulunması zorunlu hale getirildi.

Bu içecekler, toplu tüketim yerlerinde ambalaj bütünlüğü korunarak  tüketiciye arz edilebilecek.

Enerji içeceklerinin tüketici sağlığında ve 18 yaş altındaki kişilerde  yol açabileceği muhtemel riskler dikkate alınarak spor tesislerinde, okul  kantinlerinde ve hastanelerde satışına izin verilmeyecek. Buralarda enerji  içeceklerinin reklamı yapılamayacak. Bu ürünler 18 yaşından küçüklere de  satılamayacak.

Tebliğle enerji içeceklerine bileşen olarak etil alkol ilave  edilemeyeceği hüküm altına alındı. Ürünü oluşturan bileşenlerin çözündürülmesi,  taşınması gibi işlemlerde kullanılabilen, bileşenlerde doğal olarak bulunabilen,  üretim aşamasında oluşabilen ve son ürüne taşınan etil alkol miktarı en fazla 3  gram olacak.

"Meyveli" olarak adlandırılan enerji içeceklerinde meyve oranı,  gazlılarda en az yüzde 4, gazsız olanlarda ise ağırlıkça en az yüzde 10  seviyesinde bulunacak.

Tebliğe aykırı davrananlar hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki  Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre yaptırım uygulanacak.  


Kaynak: AA
Etiketler; #Gıda #tarım ve hayvancılık bakanlığı #spor tesisleri
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