Enerji şoku Avrupa'yı kilitledi! İtalya hariç tüm borsalar eksiye geçti

Yeni haftanın ilk işlem gününde Avrupa genelindeki ana hisse senedi endeksleri İtalya hariç negatif bir bantta seyrederken; yatırımcılar jeopolitik risklerin yanı sıra bu hafta açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına odaklandı.

İRAN'DAN ABD SAVAŞ GEMİLERİNE BALİSTİK FÜZE SALDIRISI VE YENİ KORİDOR RESTİ

Basra Körfezi ve çevresinde tırmanan askeri gerilim küresel risk iştahını baskılamaya devam ediyor:

İran Devrim Muhafızları Ordusu, kendi gemilerine yönelik deniz ablukasına katılan ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisini balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman ile Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının Tahran'ın kontrolünde olacağı yeni bir deniz koridoru anlaşmasının yakında imzalanacağını açıkladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki fiili kilitlenme ve çatışma ortamı, enerji maliyetlerini yukarı çekerek Avrupa sanayisi üzerindeki enflasyonist baskıyı derinleştirdi.

ALMANYA'DA SANAYİ ÜRETİMİ ÇÖKTÜ VE AfD SEÇİM ZAFERİ PİYASADA

Avrupa'nın lokomotif ekonomisi Almanya'dan gelen son makroekonomik veriler piyasalardaki karamsarlığı artırdı:

Almanya'da sanayi üretimi temmuz döneminde beklentilerin aksine aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda ise yüzde 1,6 daralma kaydetti.

Siyasi tarafta ise sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Saksonya-Anhalt eyalet parlamentosu seçimlerinde yüzde 43,8 oy alarak birinci parti çıktı ancak tek başına hükümet kurma çoğunluğunu sağlayamadı.

GÖZLER KRİTİK ECB FAİZ KARARINDA VE LAGARDE'IN MESAJLARINDA

Haftanın en kritik gündem maddesi Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı para politikası kararları olacak.

Piyasalarda yıl sonuna kadar ECB'nin iki kez faiz artışına gidebileceği senaryosu fiyatlanmayı sürdürürken, karar sonrası Başkan Christine Lagarde'ın yapacağı sözlü yönlendirmelerin piyasalardaki volatiliteyi tırmandırması bekleniyor.

Yatırımcılar gün içinde ayrıca Avro Bölgesi genel büyüme verilerini takip edecek.

7 EYLÜL 2026 AVRUPA BORSALARINDA ANLIK GÖRÜNÜM

Saat 10.50 itibarıyla kıta genelindeki önde gelen borsa endekslerinde son durum şöyle şekillendi:

Stoxx Europe 600: Yüzde 0,3 azalışla 647 puanda

Almanya (DAX 40): Yüzde 0,4 düşüşle 25.937 puanda

İngiltere (FTSE 100): Yüzde 0,3 kayıpla 10.795 puanda

Fransa (CAC 40): Yüzde 0,3 gerilemeyle 8.256 puanda

İspanya (IBEX 35): Yüzde 0,3 düşüşle 19.983 puanda

İtalya (FTSE MIB 30): Pozitif ayrışarak yüzde 0,1 primle 52.125 puanda