Enerjinin alt sektörlerinden elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı ile madencilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyet göstermek üzere ağustos ayında 78 şirket ve 9 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, ağustosta Türkiye'de toplam 7 bin 344 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti, 2 bin 964 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı.



Söz konusu dönemde kurulan şirketlerin 34'ü elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımında, 44'ü madencilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyet gösterecek.



Ağustos ayında kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 7, madencilik ve taş ocakçılığında 2 oldu.



Böylece, ağustosta söz konusu sektörlerde 78 şirket ve 9 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete başladı. Temmuz ayında ise bu alanlarda faaliyet göstermek üzere 110 şirket ve 8 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.



Bu arada, ağustosta elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren 41 şirket ile 4 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise 5 şirket ile 6 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetlerine son verdi.