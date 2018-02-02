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Enerjisa'nın halka arzına ilişkin açıklama

Sabancı Holding tarafından hissesinin yarısına sahip olduğu Enerjisa Enerji AŞ’nin halka arz fiyat aralığında herhangi bir değişiklik bulunmadığı bildirildi.

Enerjisa'nın halka arzına ilişkin açıklama

 Sabancı Holding tarafından hissesinin yarısına sahip olduğu Enerjisa Enerji AŞ’nin halka arz fiyat aralığında herhangi bir değişiklik bulunmadığı bildirildi.

Sabancı Holding’in Enerjisa’nın halka arzı hakkında basında yer alan haberlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, “Enerjisa’nın halka arz fiyat aralığının izahnamede belirtildiği üzere 6,25-7,50 lira olarak belirlenmiş olup ve fiyat aralığında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Basında yer alan farklı yöndeki haberler nedeniyle bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur,” ifadesine yer verildi.

Sabancı Holding ve Alman enerji devi E.ON'un yüzde 50'şer hisse sahibi olduğu Enerjisa Enerji AŞ'nin halka arzında 1 lot (1 lira nominal) değerli payın fiyatı 6,25-7,50 lira olarak belirlenirken, talepler dün ve bugün toplandı.

Enerjisa, 8 Şubat'ta borsada işlem görmeye başlayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sabancı Holding #halka arz #Enerjisa Enerji AŞ
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